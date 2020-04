COVID-19: Fan “revive” a Freddie Mercury con recreación de Live Aid de 1985|

COVID-19 puso al mundo en cuarentena, pero algunos lo sobrellevan un poco mejor que otros, como es el caso de una fan de Freddie Mercury, quien decidió “revivir” al cantante al recrear su concierto en el Live Aid de 1985.

Freddie Mercury en el Live Aid de 1985

Con una escoba como micrófono, el audio original de Freddie Mercury en el Live Aid de 1985 y desde el techo de su casa, el joven se dispuso a recrear el icónico concierto de Queen en beneficio de Etiopía y Somalia.

“Día 2746439270 y a esto ha llegado mi esposo”, escribió Felicity Griffiths en su canal de YouTube, donde presumió la dramatización hecha por su marido en honor al legendario, Freddie Mercury.

El vídeo ha alcanzado las 28, 136 mil reproducciones en YouTube y divirtió a los fans de Freddie Mercury y Queen, quienes concuerdan que su concierto en el Live Aid de 1985 fue una de las mejores presentaciones de su carrera.

Freddie Mercury en el Live Aid de 1985

Considerada una de las mejores presentaciones de Queen, incluso los asistentes del Live Aid de 1985 estuvieron de acuerdo en que la banda liderada por Freddie Mercury tuvo la mejor presentación de todos.

Debido a los 15 minutos designados para cada artista, Queen interpretó un “popurrí” de sus temas más populares: Bohemian Rhapsody, Radio Ga Ga, Crazy Little Thing Called Love, Hammer to Fall, We Will Rock You y We Are The Champions.

El Live Aid de 1985 fue el escenario de una de las mejores interpretaciones vocales de Freddie Mercury, quien obtuvo una respuesta excelente del público que cantó a todo pulmón cada tema interpretado.

La presentación de Queen en Live Aid de 1985 fue elegida como el mejor concierto de rock de todos los tiempos, con el 79% de los votos recibidos a través de una encuesta.