¡CONFIRMADO! Kimberly Loaiza está EMBARAZADA, así lo dio a conocer

Kimberly Loaiza ha desatado fuertes rumores de embarazo desde hace algunas semanas, pero ahora esa noticia pareciera haber sido confirmada mediante un video que la celebridad mexicana ha publicado.

Es por medio de un video de Youtube se ha compartido una noticia que afirma que Kimberly Loaiza pareja de Juan de Dios Pantoja está esperando a su segundo hijo, hecho que ha emocionado a sus fans.

Hay que destacar que esta no es la primera vez que esta noticia ha estado sonando, pues la mamá de Kima Sofía podría estar gestando en este momento al hermano menor de la pequeña y a pesar de que la cantante intérprete de "Do it" no ha hecho comentarios al respecto, como sabes al team Jukilop les gusta dejar en incógnito a sus seguidores.

¿Kimberly Loaiza embarazada?

Hasta cierto punto tienden a dar las noticias aunque otras personas hayan compartido pequeñas partes de ella, cualquier rumor no se hace oficial, aunque parezca evidente, si Kimberly o juan de Dios no lo hacen público.

¿ Kimberly Loaiza embarazada?

Fue en el video del canal de José Alvarado publicado el pasado 19 de septiembre, en donde afirma que la intérprete de "Me perdiste" está embazarada, el video de Youtube lleva como título: "Kimberly Loaiza muestra su panza, a la espera de su segundo hijo, Juan de Dios Pantoja sorprendido", enseguida te lo mostramos.

La Lindura Mayor estaría esperando su segundo hijo. Juan de Dios Pantoja sorprendido… Para nadie es un secreto que la carrera de Kimberly Loaiza, está cada vez más arriba, sin duda, es una de creadoras de contenido más influyente en español, no en vano, es considerada la influencer más grande en México", parte de la descripción del video.

Resulta que el video en cuestión comparten algunas imágenes en las que se afirman que se le nota su abultada pancita señal de que ya está en espera de su segundo hijo, quizá algunos internautas llegaron a dicha conclusión porque durante estas últimas semanas Kim ha utilizado ropa un poco holgada, hay un video en Tik tok donde aparentemente se le puede ver un poco su vientre más abultado.

TE PUEDE INTERESAR: Kimberly Loaiza DESTRONA a Yuya en YouTube ¡Es la reina!

Cabe destacar que Kimberly Loaiza hasta el día de hoy es considerada como la mayor influencer de todo México, debido a que en sus redes sociales tiene millones de seguidores, en estos últimos meses cualquier proyecto que lanza de inmediato se vuelve tendencia.

¿Crees que Kimberly Loaiza está ocultando su embarazo?