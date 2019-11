¡CONFIRMADO! Guns N’ Roses vuelven a México para el Vive Latino

La guerra entre conciertos de las marcas cerveceras se da año tras año, y es que, después de que hace unos días se llevara a cabo el “Corona Capital” en la Ciudad de México, con personalidades como Billie Eilish, es ahora la cervecera INDIO quien diera su line up para su festival llamado “vive Latino” el cual también es uno de los más esperados, pues ahora se ha dado a conocer que será Guns N’ Roses una de las bandas presentes.

Será el próximo 14 y 15 de marzo cuando la banda intérprete de “Welcome to the jungle” entre otras, se hagan presentes en uno de los festivales de música más importantes de música en Latinoamérica, mismo que se lleva a cabo en el foro sol de la Ciudad de México.

Antes de develar cuáles serían las bandas invitadas, se hizo una dinámica para que los fans intenten adivinar quienes serían los que acudirían a cantar. Misma que fue motivo de memes y críticas por parte de algunos internautas.

Finalmente, después de algunas horas, fue este mismo 20 de noviembre que se supo que, quienes liderarán el Line Up serían los Guns N’ Roses. Sin embargo, también hay otras bandas y cantantes invitados, tanto internacionales como locales.

The Rasmus y The Cardigans son otras de las bandas que lideran el Line Up, y de las que más se esperan por los fanáticos.