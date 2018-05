CONFIRMADO: Aquivaldo Mosquera es el padre del hijo menor de Karla Pineda

Karla Pineda, quien hace algunos años enfrentó al futbolista Aquivaldo Mosquera en los juzgados para exigirle que reconociera a su hijo Leonardo y le otorgara una pensión alimenticia, reveló que actualmente el padre del menor de sus hijos tiene graves problemas legales en México.

Karla Pineda confirma que Aquivaldo Mosquera, padre de su hijo menor, tiene problemas con Hacienda.

Durante la entrevista que brindó al programa “De Primera Mano”, la actriz confirmó el mal momento que enfrenta Mosquera con la Secretaría de Hacienda.

“Mis abogados me informaron, pues ahora sí que yo siempre he dicho que quien actúa mal, mal le va en la vida. Mis abogados me mandaron los números que salieron en un periódico, algo así de que él declaraba, y no coincide absolutamente nada en lo que él declaró que ganaba conmigo en el juzgado”, contó Pineda.

“Pero la verdad es que yo ni tengo por qué hacer nada, ni me interesa, y pues que Dios lo bendiga, y que resuelva sus problemas y que le vaya bien”, agregó.

Previo a estas declaraciones, Karla habló del proceso legal que enfrentó en contra del futbolista en 2014 y explicó: “gracias a Dios ya acabó, obviamente la verdad triunfó y desde un principio lo que yo dije así fue, obviamente gané, pero aquí no es de gané o no gané, aquí ganó Leonardo”.

Asimismo, Pineda manifestó que luego de ganar esta demanda en 2016, el futbolista sigue sin acercarse a su hijo. “No convive porque él no quiere, en el momento que él quiera puede tener las visitas, pero a él no le importa, entonces le queda la obligación de su 50 por ciento y yo el 50 por ciento y entre los dos mantener al hijo”.