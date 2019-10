CNCO enamoran a sus fans con el tema "Me necesita" (VIDEO)

CNCO ha logrado impactar a sus fans con su música, pues como recordamos la agrupación inició a través de un concurso de canto "La Banda", donde los integrantes fueron elegidos para crear una de las agrupaciones más exitosas.

Los integrantes de la banda Joel Pimentel, Erik Brian Colón, Christopher Vélez, Richard Camacho y Zabdiel de Jesús, con su talento y simpatía han conquistado los corazones de sus fans, quienes han quedado fascinadas con el nuevo lanzamiento que lleva por nombre "Me necesita".

El tema se lanzó el pasado 23 de octubre y hasta el momento cuenta con más de 3 millones de visualizaciones en la plataforma digital de YouTube, de igual forma han recibido miles de comentarios de sus fieles admiradoras.

Algunos de los temas de CNCO que han sido los favoritos de sus admiradores son: "Reggaetón lento", "Quisiera", "Para enamorarte", "Tan fácil", "Mamita", entre otras canciones.

Esta nueva canción en colaboración con PrettyMuch ha puesto a bailar a todo el mundo, pues los chicos además de tener un gran talento también presumen sus habilidades en el baile con las coreografías que muestran en el videoclip.

Mira el nuevo tema de CNCO y PrettyMuch

Las bandas de música unieron sus voces para este nuevo tema. El videoclip muestra a los integrantes tener un partido de futbol, aunque algunas escenas muestran un duelo de baile entre las bandas. Este video fue dirigido por Isacc Rent y las grabaciones se realizaron en Los Ángeles.

"La parte de Joel es todo lo que está bien en este mundo", "Me fascina la voz de Joel", "Me encanta esto es genial CNCO", "Me encanto la canción, la rompieron", "Guapos", "Mis bebés tan lindos". Fueron algunos comentarios de sus fieles admiradores.

