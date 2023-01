¡CLARA-mente más bella que nunca! Así luce Shakira sin maquillaje a sus 45 años

No se puede negar que la cantante colombiana posee una belleza inigualable.

Shakira no ha dejado de ser tema de conversación en las redes sociales y el día de hoy no es la excepción. Ahora, los fans comentan una fotografía que compartió hace unos meses para demostrar que su belleza es natural y que no necesita del maquillaje para dejar sin suspiros a más de uno.

Recordemos que la cantante colombiana se encuentra protagonizando una fuerte polémica desde junio del año pasado, mes en el que se dio a conocer que su historia de amor con Gerard Piqué llegaba a su fin tras más de una década y luego de haber tenido dos hijos.

La colombiana ha pasado los últimos seis meses inmersa en la polémica.

No obstante, el detalle que la puso en el ojo del huracán es que su relación acabó por una presunta infidelidad con una mujer mucho más joven que ella y que hoy en día se presume como la nueva novia del futbolista. Ahora ella se refugia en la música y para prueba de ello tenemos su reciente colaboración con Bizarrap.

Se luce Shakira sin maquillaje en la playa

Más de uno se quedó asombrado al ver lo hermosa que luce sin maquillaje.

El hecho de que Gerard Piqué haya sido infiel dejó a todos con la boca abierta y no precisamente porque no creyeran que él fuera capaz sino por haber engañado a la madre de sus hijos sabiendo que es considera una de las mujeres más bellas dentro de la industria musical latina.

Para prueba de ello tenemos esta imagen de Shakira sin maquillaje que ella misma compartió en Twitter el pasado 7 de mayo, tan solo un mes antes de que fuera víctima del acoso de la prensa por culpa de su ruptura amorosa con el ex jugador del FC Barcelona.

Así lucía Shakira de joven

Los años pasan y la cantante colombiana sigue viéndose radiante.

Otro detalle que llama la atención es que Shakira luce idéntica a como se veía en su juventud, algo que ha sido sumamente aplaudido por los fanáticos y que pone en duda aquellos rumores que aseguran que la cantante colombiana se ha sometido a varias cirugías plásticas.

