CINE:¿Marvel incluirá dos parejas LGBT en sus próximas cintas? Eso parece

Antes muchas críticas por la falta de representación LGBT en el Universo Cinematográfico de Marvel, parece que el estudio ha decidido hacer algo al respecto, impulsados por miembros de la franquicia como Brie Larson.

Marvel apunto de incluir dos parejas LGBT en Capitana Marvel

Apoyada por la productora, Victoria Alonso, Brie Larson podría conseguir que Marvel incluya a su primera pareja LGBT en la secuela de “Capitana Marvel”. La propia productora aseguró que esta es una posibilidad real.

En una entrevista con Reddit AMA, Victoria Alonso afirmó que “Carol podría eventualmente tener una historia de amor con alguien del mismo sexo [...] Sería algo increíble por parte del MCU”.

En ocasiones anteriores, Brie Larson ha hablado sobre su deseo de ver más representación LGBT en las producciones de Marvel, así como una mayor presencia femenina. Su opinión ha sido respaldada por varios fans de la franquicia y puede que finalmente lo logren.

CAPITANA MARVEL LA BANDERA LGBT DE MARVEL

De acuerdo a información publicada por el portal, “We Got This Covered”, la nueva película de “Capitana Marvel” tendrá dos parejas del mismo sexo. Este sería el movimiento más arriesgado y pro- derechos LGBT del estudio que hasta el momento no había tomado una postura tan firme en ese aspecto.

Al parecer, Carol Danvers, interpretada por la propa Brie Larson. finalmente tendría un romance en las películas y sería con otra mujer, pero no sería la única pareja LGBT en la cinta.

También puede interesarte: CINE: Estrella de Star Wars confiesa porque no hubo un romance gay en la saga

En “Capitana Marvel 2” se incluirán a los personajes Wiccan y Hulkling, quienes serán pareja en la película. La primera relación gay confirmada del Universo Marvel.

¿Y JESSICA JONES?

Recientemente ha salido información sobre la aparición en “Capitana Marvel 2” de Jessica Jones - interpretada por Krysten Ritter en la ahora cancelada serie original de Netflix -, lo que parece ser un hecho.

Al parecer, Carol y Jessica serán parejas en próximas películas de Marvel pero por el momento continuarán como amigas.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana