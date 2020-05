CINE: publican fecha para el estreno de la nueva película de “Transformers”/Foto: Almomento

Por la pandemia mundial, cientos de películas tuvieron que retrasar su estreno en los cines, sin embargo, existen otras cintas que apenas comenzarán su filmación en cuanto finalice la cuarentena, tal es el caso de la nueva película de “Transformers”, la cual incluso ya quiene fecha oficial de estreno.

Paramount Pictures no pudo contenerse más y para darle una buena noticia a los fans de los Autobots decidió compartir el día en el que llegará a la pantalla grande la siguiente película de esta saga de acción y ciencia ficción.

Será el 24 de junio del 2022 que finalmente podremos ver en el cine lo nuevo de “Transformers”, y aunque todavía no sabemos quiénes conformarán el elenco, se sabe que la historia tratará sobre “Beast Wars”, narrativa donde los Autobots en lugar de convertirse en autos se transforman en animales, mientras que los Decepticons se convierten en dinosaurios.

Las películas de Transformers

Hace unos meses se informó que Paramount Pictures ya estaba trabajando en dos guiones para dos películas más de la saga, los escritores que están a cargo de esta importante encomienda son James Vanderblit y Joby Harold. Se dice que estas nuevas cintas no estarán relacionadas con la serie animada que está produciendo Hasbro.

No obstante, los fans aún no están seguros si será una continuación de las otras cinco películas, o si será el seguimiento del spin off del filme “Bumblebee”, la cual fue estrenada en el 2018 y tuvo una buena aceptación por parte del público que adora ver esta historia en la pantalla grande.

La teoría más aceptada explica que posiblemente sí sea un seguimiento de la cinta “Bumblebee”, ya que “Beast Wars” en su versión de serie animada que se estrenó en 1996, narra un poco más los detalles de los orígenes de los Transformers, trama que sólo los verdaderos fans conocen.