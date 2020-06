CINE: Zachary Quinto dice no estar “apegado” a Star Trek 4 ¿Deja la saga?|

Si bien las cosas van muy bien en el lado de la televisión para la famosa saga intergaláctica, Star Trek en el cine se ha estancado en los últimos años pese a contar con estrellas como Chris Pine, Zoe Saldana y Zachary Quinto.

“Star Trek: Beyond” de 2016 fue la última película de la serie, con Paramount luchando por despegar otra desde entonces. Sin embargo, si Star Trek 4 va a suceder, la estrella que da vida a Spock, Zachary Quinto dice que cree que todo el elenco de Kelvin estaría "encantado" de volver.

Cuando habló con ComicBook.com para promocionar la segunda temporada de “NOS4A2” de AMC, se le preguntó a Zachary Quinto sobre su futuro con la franquicia Star Trek.

El actor dio una respuesta larga y bien redactada que elogió a las modernas series de televisión por su éxito y expresó su interés en regresar si surgía la oportunidad. Sin embargo, dejó en claro que no está sentado en casa solo esperando que suene el teléfono.

"Ya está prosperando en el formato de televisión con Discovery y Picard y los spin off [...] Ni siquiera puedo hacer un seguimiento de cuántas historias nuevas de Star Trek se cuentan desde nuestra última película en 2016. Todo lo que sé es que nosotros, todos nosotros, tuvimos una experiencia increíble haciendo esas películas", dijo Zachary Quinto.

“Si hay un apetito por más de esas historias con nosotros en ellas, estoy seguro de que todos estaríamos encantados de volver y hacer una más o lo que sea, pero ya no estoy apegado a eso".

Zachary Quinto no esta “apegado” a Star Trek

Zachary Quinto elaboró sobre lo que quiere decir con dejar de estar "apegado" al papel de Spock y la franquicia de Star Trek. El actor aseguró que se refería a un punto de vista emocional y personal, en lugar haber terminado “oficialmente” con el primer oficial vulcano.

El actor expresó cuánto significa ser parte del universo Star Trek para él, pero que ha decidido adoptar un enfoque saludable, de "pase lo que pase" ante la posibilidad de más viajes en la nave espacial Enterprise.

Zachary Quinto interpreta por primera vez a Spock en 2009

“Me alejé de cualquier expectativa o certeza real de que alguna vez volverá a suceder. Creo que esa es la única forma real de moverse por el mundo, ¿verdad? Si sucede, sería genial, pero no me voy a quedar esperando a que suceda. Tengo un montón de otras cosas en mi vida, en mi carrera. Tengo amistades de por vida de esas películas y relaciones laborales y mucho respeto y buenos recuerdos, así que si eso es lo que termina siendo y puedo mirar hacia atrás en mi vida y decir que eso fue, entonces eso es increíble, y si obtenemos hacer más, eso también es increíble. Pero en lo que respecta a las historias, han existido durante décadas y generaciones, y creo que eso continuará, sigamos o no con ellas".

Los comentarios de Zachary Quinto hacen eco de los comentarios recientes de la estrella de “Scotty”, Simon Pegg sobre Star Trek 4. Aunque Pegg parecía menos abierto sobre la posibilidad, parece que ambos actores, y presumiblemente el resto del elenco, no han sido contactados para hacer una cuarta película últimamente.

Esto es curioso, ya que el estudio contrató al creador de Fargo Noah Hawley para escribir y dirigir Star Trek 4 en noviembre pasado. Parece probable, entonces, que el proyecto de Hawley será otro reinicio, algo que el cineasta ha insinuado anteriormente.