CINE: Taika Waititi quiere a Baby Yoda en su película de Star Wars

Tras la recepción diferente pero igualmente divisiva de The Last Jedi y The Rise of Skywalker, los fanáticos no estaban emocionados por más películas de Star Wars durante al menos unos años, pero sus niveles de emoción se dispararon rápidamente cuando se anunció que Taika Waititi se había apuntado para dirigir un nuevo proyecto de pantalla grande ambientado en una galaxia muy, muy lejana.

Baby Yoda podría aparecer en la película de Star Wars de Taika Waititi

Después de reinventar por completo a Thor, uno de los personaje principales de Marvel en uno de los héroes más populares de MCU en Thor: Ragnarok, Taika Waititi dirigió el aclamado final de temporada de The Mandalorian y obtuvo un premio de la Academia por el Mejor guión adaptado gracias a su satírico Jojo Rabbit, por lo que parece un candidato ideal para manejar una película independiente de Star Wars.

Dado su mayor prestigio e influencia en Hollywood, es probable que Taika Waititi tenga mucha libertad creativa cuando se trata de su participación en la serie de ciencia ficción de larga duración, al menos si puede mantener la participación de la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy. como mínimo, y ahora hemos escuchado que el director de What We Do in the Shadows está interesado en usar algunos personajes mandalorianos en su película de Star Wars, y eso incluye el fenómeno cultural, Baby Yoda.

Baby Yoda podría llegar al cine

De acuerdo al sitio We Got This Covered, Taika Waititi se divirtió tanto trabajando en The Mandalorian de Disney Plus, tanto como director como la voz del droide IG-11, que ahora está ansioso por llevar a algunos de los personajes de la serie a la pantalla grande, y se dice que está desesperado por tener en sus manos a Baby Yoda para que juegue un papel importante en su película de Star Wars.

El irreverente sentido del humor y las sensibilidades cómicas de Taika Waititi pueden no parecer inmediatamente adecuados para Star Wars, pero todavía estamos hablando de un tipo que dirigió una de las mejores películas de MCU a más de $850 millones en la taquilla y luego interpretó a Hitler en un favorito de la temporada de premios inmediatamente después.

Entonces, hay pocas razones para dudar que Taika Waititi podrá adaptarse al estilo de Star Wars.