CINE: Russell Crowe no sabía nada de la muerte de Máximo en “Gladiador”

Russell Crowe logró gran fama y reconocimiento internacional para el que continúa siendo su personaje más famoso hasta el momento, Máximo Décimo Meridio, quien tuvo una muerte trágica al final de “Gladiador”, la cual fue una sorpresa para los fans e incluso para el mismo actor.

Russell Crowe revela más detalles de Gladiador

En una entrevista con Empire, Russell Crowe reveló cómo se enteró que el general convertido en esclavo, Máximo, no iba a sobrevivir los eventos de la película “Gladiador” y en especial su encuentro final con el nuevo Emperador de Roma.

“Recuerdo que Ridley Scott se me acercó en el set y me dijo: ‘Mira, la forma en que esto se está construyendo, no le veo sobreviviendo. Este personaje se centra en la venganza por su esposa e hijo y una vez que lo logre, ¿qué hace?'”, explicó Russell Crowe en su entrevista.

Russell Crowe recordó él y Ridley Scott, el director de “Gladiador”, solían bromear sobre que pasaría con Máximo si lograba sobrevivir y las opciones incluían tener una pizzería junto al Coliseo

Russell Crowe revive el momento épico de Gladiador

La muerte del ahora icónico Máximo Décimo Meridio, es aún más significativa debido al épico discurso sobre su deseo de venganza en contra del Emperador que obtendría “en esta vida o la otra”.

De acuerdo al actor que le dio vida, Máximo “tiene un propósito concreto, que es conocer a su esposa en el más allá y disculparse por no estar allí para ella”, por lo que su muerte al final de “Gladiador” era necesaria.

Russell Crowe, quien ganó el Oscar a Mejor Actor por “Gladiador” también reveló que el grabar el discurso no fue tan épico pues el casco erizaba su cabello, “ los pelos se ponían de punta parecía un puto Teletubby”.

Por ello, el director Ridley Scott decidió hacer un primer plano que ocultará el cabello de Russell Crowe, quien había intentado quitarse el casco de diferentes maneras para evitar el erizado cuando se lo quitara.