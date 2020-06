CINE: Robert Pattinson recuerda primer encuentro de 3 HORAS con Christopher Nolan

Robert Pattinson leyó el guión de "Tenet" mientras estaba encerrado en una habitación bajo mucha supervisión de seguridad, pero ese tipo de presión no fue nada comparado con su primera reunión con el director de la película, Christopher Nolan.

Robert Pattinson y John David Washington protagonizan "Tenet"

En una nueva entrevista con Entertainment Weekly, Robert Pattinson revela que su primera reunión con el prolífico director duró tres horas. Además, el actor entró a la reunión sin saber por qué Christopher Nolan solicitó su presencia.

"Fui a conocerlo, y hablamos durante tres horas, y no tengo idea de para qué me reuniré, cuál es el tema", dijo Robert Pattinson, “En realidad, había estado revisando su filmografía para intentar predecir en qué género entraría después. Y luego, después de horas de hablar, finalmente dijo amablemente en los últimos dos minutos: "Entonces, he estado escribiendo esto y ¿te gustaría volver y leerlo?".

Eso fue todo lo que Christopher Nolan mencionó sobre "Tenet" a Robert Pattinson durante su reunión de tres horas. El actor no reveló qué más discutieron, aunque la conversación continuó durante tanto tiempo que Pattinson estaba exhausto, hasta el punto de desmayarse.

Robert Pattinson dijo que en un momento de la reunión con Christopher Nolan solicitó un refrigerio ya que la reunión duró tanto tiempo, y en ese momento pensó que eso podría costarle el trabajo.

"Había este paquete de bombones en la mesa. Y yo tuve una caída masiva de azúcar en la sangre al final de esta conversación. Pensé que me iba a desmayar porque habíamos estado hablando mucho. Estaba tratando de concentrarme tanto. Finalmente, pedí uno de los chocolates e inmediatamente terminó la reunión. Estaba como, oh Dios mío, lo jodí".

Christopher Nolan elige a Robert Pattinson para "Tenet"

Robert Pattinson protagoniza "Tenet" como un personaje operativo llamado Neil, aunque ni siquiera Christopher Nolan confirmará el nombre aún o dará más detalles sobre la cinta, cuyo estreno se pospuso por la pandemia de coronavirus.

Christopher Nolan le dijo a EW, “Rob interpreta a un personaje llamado Neil en la película, o creemos que podría llamarse Neil. Nunca se sabe realmente qué sucede con estas identidades. Pero él es la definición misma de un fantástico personaje secundario. Es un personaje muy importante para esta película, pero apoya mucho al personaje de John David".

Te puede interesar: Christopher Nolan en mira de fans de Your Name ¡Quieren que dirija liveaction!

Warner Bros. estrenará "Tenet" en los cines a nivel nacional el 31 de julio.