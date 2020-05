CINE: Revelan los primeros detalles del remake de “Scarface” ¿Con Diego Luna?

Universal prepara una nueva versión o remake de la exitosa cinta de 1983, “Scarface”, protagonizada originalmente por Al Pacino, quien podría ser reemplazado por el mexicano Diego Luna.

Scarface tendrá un nuevo remake

El nuevo remake de “Scarface” estará a cargo del director italiano, Luca Guadagnino, famoso por la cinta “Call Me by Your Name” de 2017 y con un guión creado por los hermanos Coen, galardonados por “Fargo” y “El Gran Lebowski”.

Los rumores iniciales del remake de “Scarface” señalaban que la nueva versión se enfocará en un gángster de origen latino, quien supuestamente estaría interpretado por Diego Luna, pero dicho rumor no se ha confirmado.

La nueva versión de “Scarface” también cambiará la locación de la trama de Miami a Los Ángeles, donde existe una gran comunidad latina y explicaría la decisión de enfocarse en un gangster de esa nacionalidad.

Scarface y sus posibles cambios en el remake

Al igual que las dos cintas anteriores de “Scarface”, la primera estrenada en 1932 con el director Howard Hawks y la segunda en 1983 bajo la dirección de Brian de Palma, este remake se centrará en las comunidades inmigrantes.

En “Scarface” de 1932, la historia se enfocó en un pistolero de origen italiano interpretado por Paul Muni, quien logra controlar el crimen organizado en Chicago, y su versión de 1983 hizo lo mismo con un gángster cubano en Miami.

También se espera que Joel y Ethan Coen mantengan la violencia que caracterizó a la versión de “Scarface” protagonizada por Al Pacino, pero los detalles de los posibles cambios en la historia aún son pocos.

El otro cambio confirmado es el ambientar el remake en la ciudad de Los Ángeles para así cambiar los grupos criminales italianos y cubanos por uno latino, lo que revivió los rumores de elegir a Diego Luna como el nuevo protagonista.