CINE: Remake de “The Hunger” podría tener a Jennifer Lawrence como protagonista

La obsesión de Hollywood con los vampiros continua y puede que nunca vayan a pasar de moda, con tantas formas diferentes de abordar la mitología, parece que los cineastas tampoco se quedarán sin ideas en el corto plazo. Ahora, Jennifer Lawrence ayudaría a dar nueva vida en el cine a los famosos monstruos.

"The Hunger" de David Bowie y Susan Sarandon tendría a Jennifer Lawrence como nueva estrella

La historia estándar del vampirismo se puede renovar, reinventar y actualizar constantemente para que el público moderno descubra nuevas perspectivas sobre arquetipos tan conocidos, y dado que el negocio del cine no es tímido en canibalizar su propio catálogo para rehacer cualquier cosa, incluso las películas con el más mínimo reconocimiento.

Ahora hemos escuchado que una nueva versión de la película clásica de vampiros The Hunger se encuentra en las primeras etapas de desarrollo.

Según el sitio We Got this Covered, Jennifer Lawrence está entre las candidatas para protagonizar el remake de “The Hunger”, donde sería una de las integrantes del triángulo amoroso entre una pareja de muertos vivientes y un científico humano.

The Hunger de 1983 tendrá remake

Los primeros reportes del remake de “The Hunger”, indican que Duncan Jones de “Moon” y “Warcraft” está en la lista corta para escribir y dirigir el remake, aunque en este punto, no está claro si se ha abordado a la directora o a Jennifer Lawrence para unirse a la producción.

Por supuesto, Duncan Jones podría no tener interés en dirigir el remake, pues David Bowie protagonizó la cinta original de 1983 y el cineasta ha querido distanciarse del legado de su padre, mientras que Jennifer Lawrence parece ser mucho más exigente con sus proyectos ahora que se han cumplido sus obligaciones contractuales con la franquicia X-Men.

Pero definitivamente son dos nombres en los que el estudio está interesado, al igual que Anya Taylor-Joy, según reportan las fuentes cercanas a The Hunger.

Te puede interesar: CINE: el suspenso de “Scream” volverá a la pantalla con nueva película

La película original de Tony Scott fue una decepción crítica y comercial cuando se estrenó por primera vez, pero en las décadas posteriores, The Hunger se ha convertido en un firme favorito de culto, y dado el nivel de talento que se busca para la nueva versión, parece que en la línea interminable de películas de vampiros está siendo vista como un proyecto de alta prioridad.