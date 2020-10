CINE: ¿Qué películas de superhéroes saldrán en 2021? Desde Marvel hasta DC

La pandemia del coronavirus (COVID-19) ha retrasado muchos estrenos de películas de gran éxito. A principios de este año, los fanáticos tenían motivos para esperar que sería lo suficientemente seguro para que la tan esperada lista de cintas de Marvel y DC obtuvieran sus estrenos en cines a fines de 2020, pero las precauciones de seguridad tanto para los espectadores como para los equipos de producción han retrasado una gran cantidad de fechas de estreno.

El 6 de octubre, Warner Bros. anunció que la fecha de lanzamiento de Dune se pospuso para el 1 de octubre de 2021, The Batman, protagonizada por Robert Pattinson, se pospuso para el 4 de marzo de 2022 y The Flash se trasladó al 4 de noviembre, 2022.

La muy esperada secuela de Wonder Woman, Wonder Woman: 1984, todavía está programada para su lanzamiento en Navidad de 2020, pero eso podría cambiar en cualquier momento.

"Wonder Woman 1984" tenía un estreno programado originalmente para el 2 de octubre 2020

Disney anunció previamente que está retrasando el lanzamiento de sus películas de Marvel, como Black Widow, que se suponía que saldría en mayo de 2020, pero ahora se retrasa hasta mayo de 2021.

Si bien seguramente es un fastidio para los ávidos fanáticos de Marvel y DC, el retraso en todas estas películas podría resultar en un resurgimiento masivo de taquilla una vez que sea (con suerte) seguro volver a los cines en 2021.

Dados todos los días de apertura modificados, ¿Qué películas de superhéroes saldrán en 2021?.

¿Cuántas películas de Marvel saldrán en 2021?

Habrá al menos cuatro estrenos teatrales de Marvel en 2021, uno para cada temporada con Black Widow liderarando el inicio de la Fase 4 el 7 de mayo de 2021.

La segunda película de la Fase 4 será Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, que saldrá el 9 de julio de 2021. Shang-Chi tuvo que pausar la producción debido al coronavirus, sin embargo, es posible que su lanzamiento se retrase más.

La tercera película será otra historia nueva: The Eternals, que se estrenará el 5 de noviembre de 2021, que según Variety está casi terminada. La cuarta película de la Fase 4 será la secuela de Spider-Man: Far From Home, sin título hasta ahora, que se estrenará el 17 de diciembre de 2021.

Marvel pospone indefinidamente el estreno de 4 películas de su Universo Cinematográfico

Afortunadamente para los fanáticos de Marvel, la serie de televisión, WandaVision llegará a Disney + en diciembre de 2020. Thor: Love and Thunder, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Black Panther 2 y Captain Marvel 2 deberían salir en 2022, siempre que las películas puede comenzar la producción de manera segura a tiempo.

Morbius y Venom: Let There Be Carnage están en el universo de Marvel Comics, pero las películas están siendo producidas por Sony Pictures y se lanzarán el 19 de marzo de 2021 y el 25 de junio de 2021, respectivamente.

¿Cuántas películas de DCEU saldrán en 2021?

La secuela de Suicide Squad dirigida por James Gunn es la única película de DC Extended Universe programada para su estreno en 2021. Si todo sale según lo planeado, llegará a los cines el 6 de agosto de 2021.

The Batman, protagonizada por Robert Pattinson, no saldrá hasta el 4 de marzo de 2022, pero, en particular, no se hará como parte del DCEU. Su lanzamiento también se retrasó hasta 2022 porque el actor contrajo coronavirus cuando regresaron al set.

Warner Bros. shifts DC movie release dates



∙ The Batman - 3/4/2022

∙ The Flash - 11/4/2022

∙ Shazam 2 - 6/2/2023

∙ Black Adam - TBD pic.twitter.com/U0eOAjcxNa — Fandom (@getFANDOM) October 6, 2020

La ex- estrella de Crepúsculo fue autorizada para volver al trabajo a fines de septiembre. Además, Ben Affleck podría regresar como el vigilante con capa para el DCEU en una película independiente de Batman, pero al parecer quiere el control creativo del proyecto.

Todas estas fechas de lanzamiento podrían cambiarse dado el estado de la pandemia, pero una cosa es segura: lo que los fanáticos de los superhéroes se están perdiendo en 2020 se compensará diez veces una vez que sea seguro volver al cine.

¿Cuál película de superhéroes esperas con más emoción?, ¿Eres más fan de Marvel o DC? Dinos en los comentarios cual prefieres.