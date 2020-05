CINE: Preparan una secuela de la cinta “Labyrinth”, dirigida por Scott Derrickson/Foto: Pinterest

Scott Derrickson dirigirá una secuela del clásico de culto Labyrinth (Laberinto) de Jim Henson, informa Deadline. Derrickson, quien dirigió Doctor Strange en 2016 y pasó a dirigir la próxima secuela a principios de este año, confirmó la noticia en Twitter.

La hija de Henson, Lisa, de la Jim Henson Company, producirá, mientras que su hijo Brian será el productor ejecutivo. El guión será escrito por Maggie Levin, quien recientemente escribió y dirigió Into the Dark: My Valentine on Hulu. “Creo que voy a escribir un guión de hoy,” Levin aseguró.

Scott Derrickson de 'Doctor Strange' será quien realizará la nueva película/Foto: Areajugones

El éxito de Labyrinth por David Bowie

Henson dirigió la fantasía musical en 1986, cuatro años después de The Dark Crystal, con George Lucas como productor ejecutivo. Está protagonizada por una adolescente Jennifer Connelly como Sarah, que debe ir a las profundidades de un laberinto para rescatar a su hermano menor del Rey Jareth Golbin, un papel icónico interpretado por David Bowie.

"Me encantó la magia, el misterio", dijo Bowie a Bravo sobre el papel en 1987. "Jim Henson, George Lucas y yo sabíamos desde el principio que interpretaría a Jareth".

Henson agregó en una entrevista por separado sobre el papel del músico fallecido: “Como sabíamos desde el principio que iba a tener que cantar, pensamos que sería divertido incorporar la música rock a una película de fantasía, y la elección fue fácil: David es uno de los mejores, si no el mejor, cantante / actor del momento, y tenía la ventaja de ser capaz de ser seductor, amenazante y aterrador ”.

Bowie siempre será recordado por su papel en "Labyrinth"./Foto: SensaCine

El original de 1986 fue protagonizado por David Bowie y Jennifer Connelly y ha mantenido un estatus de culto durante más de tres décadas, lo que lleva a novelas vinculadas y cómics, videojuegos, proyecciones perennes e incluso un baile anual de disfraces de fanáticos, que se considera uno de los más grandes en el mundo.

También te puede interesar: Reeditarán uno de los singles clásicos de David Bowie

Ahora la pregunta es, ¿Quién podría reemplazar al inigualable David Bowie en esta nueva cinta?