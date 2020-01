CINE: Marvel ya no tiene director para Doctor Strange 2 ¿Qué pasará ahora?

La primera entrega de “Doctor Strange” en el Universo Marvel había sido dirigida por Scott Derrickson, quien estaba a bordo del proyecto para lanzar la secuela, “Doctor Strange: In the multiverse of madness”, sin embargo, los planes han cambiado.

Scott Derrickson deja la producción de Doctor Strange 2

El mismo Scott Derrickson anunció que ya no regresará como el director de “Doctor Strange: In the multiverse of madness” pese a que ya estaba trabajando en la producción de la cinta con Marvel.

Scott Derrickson, quien iba a ser el director de “Doctor Strange: In the multiverse of madness”, aseguró que su separación del proyecto de Marvel se debió a “diferencias creativas” que al parecer son irremediables.

¿Diferencias creativas?

El cineasta, Scott Derrickson, no aclaró cuáles fueron exactamente las “diferencias creativas” que provocaron la ruptura entre él y Marvel pero aseguró que se trató de una decisión mutua con el estudio.

Por su parte, Marvel aclaró que la relación con Scott Derrickson finalizó en buenos términos y aprecian todo lo que hizo por las producciones de Doctor Strange.

“Seguimos agradecidos con Scott por sus contribuciones al Universo Cinematográfico de Marvel”, aseguraron los ejecutivos del estudio.

Los rumores apuntan a que “Doctor Strange: In the multiverse of madness” debía ser la primera película de terror de Marvel, lo que al parecer era propuesta de Scott Derrickson, pero finalmente el estudio desistió.

Tras esa decisión, Scott Derrickson y Marvel no habían logrado llegar a un acuerdo sobre qué ruta tomar con “Doctor Strange: In the multiverse of madness”, hasta que Derrickson no tuvo más opción que abandonar la producción.

¿Qué pasará con Doctor Strange 2?

Aunque Scott Derrickson ya no dirigirá a “Doctor Strange: In the multiverse of madness”, continuará como productor ejecutivo del proyecto.

Hasta el momento no se ha anunciado quién ocupará su lugar como director de la cinta de Marvel protagonizada por Benedict Cumberbatch.

