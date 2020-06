CINE: Gerard Butler revela que una secuela de Angel Has Fallen está en proceso

Gerard Butler ha forjado una carrera como una estrella de acción de películas de serie B, aunque parezca improbable, en gran parte gracias al éxito de la franquicia Fallen.

Gerard Butler y Morgan Freeman protagonizan "Angel Has Fallen"

Hemos tenido Olympus Has Fallen, London Has Fallen y Angel Has Fallen. ¿Qué sigue, Dundee ha caído? Tal vez no. Pero el actor ha confirmado que una cuarta película de la franquicia Fallen está en proceso.

En entrevista con EW, Gerard Butler reveló que la planificación de la nueva secuela aún sin título está en marcha, diciendo:

“Sí, creo que verás otra [película caída]. Estamos jugando con otra idea realmente fantástica en la que estamos trabajando en este momento que obviamente no podemos decir demasiado".

¿Fallen de Gerard Butler debería tener otra entrega?

No podría decir con la cara seria que el mundo necesita otra película de Fallen. Las películas de acción baratas pueden ser brillantes: John Wick y su primera secuela son prueba de esto. Pero películas de acción baratas con poco sustento, por otro lado, no tanto. La serie Fallen hasta este punto ha caído firmemente en este último.

Dicho esto, en lo que respecta a su público objetivo, claramente están haciendo algo bien. Las películas modestamente presupuestadas con un poder de marca establecido se encuentran entre las empresas cinematográficas más rentables. Olympus, Londres y Angel, han obtenido grandes resultados.

Y mientras sigan haciéndolo, no habrá razón para que Gerard Butler o el estudio detrás de él dejen de regresar por más. Sí, creo que veremos otro "Has Fallen" en el cine.

Te puede interesar: Cine: IMPACTANTES películas sobre el apocalipsis ¡El mejor top!

Sin embargo, ¿qué piensas sobre la noticia de que obtendremos una secuela de Angel Has Fallen? Déjalos en un comentario a continuación.