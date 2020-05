CINE: G.I. Joe tendrá una cuarta película ¡Ya está en preparación!

G.I. Joe regresará a los cines con la cuarta entrega de la franquicia llevada a la pantalla grande por Paramount Pictures e inspirada por la colección de juguetes del mismo nombre de Hasbro.

G.I. Joe con Dwayne Johnson

Aunque la tercera entrega de la franquicia G.I. Joe, “Snake Eyes: G.I. Joe Origins” aún no se ha estrenado, el estudio ya comenzó los preparativos para la cuarta entrega de la saga.

Para próxima película de G.I. Joe, Paramount Pictures ya comenzó las negociaciones con Joe Shrapnel y Anna Waterhouse para unirse a la producción como los guionistas oficiales.

Bajo el nombre “G.I. Joe: Ever Vigilant”, esta cuarta entrega significa el reinicio de la franquicia, originalmente estaba planeada estrenarse en marzo de este año pero el proyecto fue pospuesto en favor de “Snake Eyes: G.I. Joe Origins”.

Las nuevas películas de G.I. Joe

Este 2020 y 2021, Paramount Pictures traerá de vuelta a cines a la franquicia de G.I. Joe, siete años después de su última película sobre los juguetes de Hasbro, “G.I. Joe: Retaliation”.

“Snake Eyes: G.I. Joe Origins” dirigida por el director alemán, Robert Schwentke, quien dirigió dos cintas de la Saga Divergente y La esposa del viajero del tiempo, tiene un estreno programado para el 23 de octubre 2020.

Te puede interesar: CINE: Chris y Liam Hemsworth preparan película JUNTOS ¡Para este año!

Por su parte, “G.I. Joe: Ever Vigilant” será dirigida por D.J Caruso, quien ha trabajado en series de televisión como The Shield, Smallville Dark Angel y películas como Soy el número cuatro, pero aún no tiene una fecha tentativa de estreno.

“G.I. Joe: Ever Vigilant” con Lorenzo di Bonaventura como productor, quien ha participado en las entregas anteriores de la saga “G.I. Joe” y en la franquicia de “Transformers”.

Con este reinicio de la franquicia, Paramount Pictures busca replicar el éxito de las primeras cintas de “G.I. Joe” que recaudaron en total 678 millones de dólares.