CINE: Estrella de Star Wars confiesa porque no hubo un romance gay en la saga

La última trilogía de la saga de Star Wars llegó a su fin hace unas semanas con el estreno de “Star Wars: El Ascenso de Skywalker” y las críticas no han dejado de llover.

Star Wars: Oscar Isaac revela la verdad sobre el romance gay en la cinta

Muchos fans de la mítica saga han criticado la última entrega, “Star Wars: El Ascenso de Skywalker”, algunos por la trama, o el desenlace pero otros, por la falta de representación de la comunidad LGBT en la cinta.

Algunos fans de Star Wars deseaban ver la amistad entre Finn y Poe Dameron convertirse en la primera relación homosexual de la saga, pero esos sueños fueron aplastados rápidamente por el propio director, J.J. Abrams, quien dijo que la amistad nunca pasaría a nada más.

“Es algo mucho más profundo [...] Es un vínculo muy profundo el que tienen esos dos, y no solamente por la prueba de fuego en la que se conocieron. También tiene que ver con la determinación que tienen para ser tan íntimos como lo son”, dijo el director de Star Wars.

SIN ROMANCE GAY

La amistad entre Finn y Poe comenzó en “Star Wars: El Despertar de la Fuerza”, y pronto ganó un pequeño séquito de seguidores (llamados “Shippers” en algunos fandoms), quienes querían verlos convertirse en pareja.

Pese a que J.J. Abrams y Disney no quisieron hacer ese sueño realidad, la idea no parecía tan descabellada para algunas de las estrellas. Oscar Isaac quien interpreta a Poe Dameron deseaba ver a su personaje ser el primero en tener una relación abiertamente homosexual y expresó su decepción al ver que no pasaría.

También te puede interesar: Cine: Star Wars: The Rise of Skywalker muestra el primer beso GAY de la saga

“Creo que podría haber habido algo muy interesante. Ni siquiera una historia de amor con visión de futuro, sino simplemente como una idea actual, algo que aún no se había explorado del todo; particularmente la dinámica entre estas dos personas en una guerra que podrían haberse enamorado el uno del otro.”, dijo el actor.

ENTONCES ¿QUÉ PASÓ?

De acuerdo a la estrella de “Star Wars: El Ascenso de Skywalker”, aunque intentó que tomarán esa dirección pero fueron los Estudios Disney quienes evitaron ese final.

“Intentaría empujarlo un poco en esa dirección, pero los señores de Disney no estaban listos para hacerlo” confesó Oscar Isaac.

Así que la verdadera razón de la falta de representación LGBT en la saga de Star Wars fueron los ejecutivos de Disney, actuales dueños de la franquicia.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana