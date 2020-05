CINE: Estas son todas las películas que prepara el DC Extended Universe

Desde Wonder Woman 1984 hasta The Batman y Black Adam, esto es lo que DC y Warner Bros. tienen reservado para el universo cinematográfico de DC (o el DC Extended Universe como lo han llamado los fanáticos) se prepara para desatar sus próximas producciones para el cine.

DC Extended Universe confirma varias de las películas de las siguientes fases 2021/2022

La nueva era del DC Extended Universe incluye cintas como Wonder Woman 1984, cuyo estreno en cines fue pospuesto por la pandemia de COVID-19 y la esperada “Black Adam” con La Roca, cuya grabación se canceló por el mismo motivo, pero Warner ha confirmado más cintas nuevas como una película no especificada de DC con el Superman de Henry Cavill.

Sin embargo, a diferencia de Marvel, los planes de DC no incluyen sinergia en todos los medios. Sus películas, aunque contienen muchos de los mismos personajes, pero no se relacionan con el universo en televisión de CW que incluye Arrow, The Flash, Legends of Tomorrow y Supergirl, o programas de streaming de DC Universe como Titans y Doom Patrol. DC está apostando fuerte y duplicando a sus héroes, pero el reino de la televisión es otra historia completamente diferente.

Así que echemos un vistazo al camino por delante para el DC Extended Universe. Desde The Batman hasta Shazam 2, Aquaman 2 y más.

Algunas de las nuevas producciones del DC Extended Universe están a punto de ser estrenadas en cines, algunas están en desarrollo y otros tienen grandes interrogantes que los rodean, pero todos podrían terminar en la pantalla grande más temprano que tarde.

DC Extended Universe: cada película en camino

Para aquellos que realizan un seguimiento, aquí está la lista completa de las próximas películas del DC Extended Universe, junto con un puñado que parecen ser proyectos abandonados después de los inconvenientes causados por la pandemia de coronavirus.

"Justice League" marca el final de la primera etapa del DC Extended Universe creado por Warner Bros.

Wonder Woman 1984 (5 de junio de 2020)

The Batman (25 de junio de 2021)

El escuadrón suicida (6 de agosto de 2021)

Adán negro (22 de diciembre de 2021)

Aquaman 2 (16 de diciembre de 2022)

Shazam! 2 (En desarrollo)

The Flash (En desarrollo)

Los nuevos dioses (En desarrollo)

Batgirl (En desarrollo)

The Trench (En desarrollo)

Green Lantern Corps (En Desarrollo)

Películas de HBO Max DC (En desarrollo)

Supergirl (Pospuesta)

Nightwing (Estado desconocido)

Lobo (Estado desconocido)

Cyborg (Estado desconocido)

Superman Reboot (Estado desconocido)

Liga de la Justicia: Parte 2 (Estado desconocido)

Justice League Dark (Estado desconocido)

Joker 2 (Estado desconocido)

Gotham City Sirens (Proyecto abandonado)

Man of Steel 2 (Proyecto abandonado)

Película de Jared Leto Joker (Proyecto abandonado)

Harley Quinn / Joker Movie (Proyecto abandonado)

Los planes de películas de DC continúan evolucionando a raíz del éxito masivo de Joker, después de que ese proyecto centrado en el villano que cruza la marca del billón de dólares en la taquilla mundial y se convierte en la película de cómics más rentable de todos los tiempos.

Ahora, sitios como Variety informaron que DC buscará más películas de superhéroes con clasificación R y se centrará en una serie de películas de presupuesto medio que debutará exclusivamente en HBO Max. En ese frente, HBO Max presentará el lanzamiento de The Snyder Cut of Justice League en algún momento en 2021.