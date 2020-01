CINE: Disney finalmente retoma el remake live action de “Peter Pan”

Disney Studios nos hizo creer que el remake live action del clásico de 1953, “Peter Pan” no ocurriría nunca pero finalmente el proyecto ha vuelto a agarrar vuelo.

Disney lanzará live action de Peter Pan

De acuerdo al sitio Discussing Film, Disney comenzará el rodaje de “Peter Pan y Wendy” - nombre de la nueva versión live action -, este 17 de abril en varias locaciones de Canadá.

“Peter Pan y Wendy” es el séptimo film live action que se encuentra en proceso por parte de Disney, y dependiendo de su fecha de estreno, podría ser el décimo octavo que sea lanzado en cines.

Aunque todavía no ha sido confirmado si “Peter Pan y Wendy” sería estrenado en cines o lanzada a través de la plataforma Disney+, hay algunos datos que han sido confirmados.

El nuevo remake

“Peter Pan y Wendy” de Disney tendrá a David Lowery como director con guión de Toby Halbrooks con Jim Whitaker como productor, quien ya ha participado en versiones live action de otras cintas animadas como “La extraña vida de Timothy Green” y “Un viaje en el tiempo”.

Por su parte, David Lowery ha dirigido cintas como “Mi amigo el dragón”, “A Ghost Story” y “The Old Man and the Gun”; las dos primeras también tuvieron como guionista a Toby Halbrooks.

En entrevista con e- cartelera, su director David Lowery aseguró que esta versión sería diferente de todas las anteriores además que pensaba usar escenarios reales y filmaciones en locación.

“Tener a un grupo de niños perdidos en el bosque y dejarlos libres [...] De forma completamente natural, con toda la exuberancia que sientes cuando eres pequeño corriendo por el bosque, pensando que puedes volar [...] Me parece un enfoque muy interesante”.

También puede interesarte: Robert Downey Jr. podría regresar al cine con Marvel ¡El actor lo dice todo!

“Wendy”

Además de “Peter Pan y Wendy”, una segunda película live action inspirada en los personajes de J.M. Barrie fue producida por Fox.

“Wendy” será estrenada en cines de Estados Unidos el próximo 28 de febrero.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana