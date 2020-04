CINE: Crean sitio GRATUITO con películas de culto, Cineteca Para Raros

Con la actual cuarentena por coronavirus, el mundo del cine se ha visto afectado excepto por las plataformas de streaming, a las cuales se les suma un nuevo sitio gratuito con películas de culto llamado “Cineteca para Raros”.

Cineteca para Raros en Tumblr

“Cineteca para Raros”, es una nueva propuesta gratuita para los cinéfilos que no suelen disfrutar de las películas comerciales de Hollywood y prefieren a las llamadas películas de culto.

Descrita como una plataforma de “cine alternativo para ver online totalmente gratis”, Cineteca para Raros está disponible en Tumblr donde cada post de la red social es el enlace a una película diferente.

El acceso a Cineteca para Raros es gratuito y no es necesario realizar un registro previo o crear una cuenta para disfrutar de joyas del cine como “Lost in Translation”, “Labyrinth” y “Persépolis”, entre muchas otras.

¿Qué es el “cine de culto”?

Las llamadas películas de culto son aquellas cintas que no tal vez no tuvieron éxito comercial como “Avengers”, pero cuya historia, mensaje, ideología o formato con el que fue producida han hecho que ahora sean parte del “culto popular”.

Las películas de culto se alejan de los convencionalismos y suelen relatar historias más innovadoras, siempre de manera original, como es el caso del cine “B” o el surrealista.

Algunas de las películas de culto más conocidas son: “Donnie Darko”, “El Show de Terror de Rocky”, “Persépolis”, “The Room”, “Psicópata Americano” y “Lost in Translation”.

En Cineteca para Raros, algunas de las películas de culto más famosas que están disponibles en la plataforma gratuita son: “Eternal Sunshine of the Spotless Mind”, “Persépolis”, “Labyrinth” y “Lost in Translation”.

Además, el sitio de streaming tiene decenas de películas de otros países Francia, China, Reino Unido, Dinamarca, Italia y Japón, entre muchos otros más, para todos los cinéfilos amantes del cine alternativo.