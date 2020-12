CINE: Avatar 2 celebra final de la producción con foto del masivo set

La producción de las secuelas de Avatar continúa en Nueva Zelanda, pero las cosas terminan este año con un último set. El productor de la serie, Jon Landau ha recurrido a Instagram para publicar otra imagen de los escenarios de sonido donde continúa la filmación, revelando "The Matador".

Como sabemos, las secuelas de la película de 2009 explorarán los ecosistemas submarinos de Pandora y este conjunto es claramente algo para el intento de exploración de los océanos en el mundo alienígena por parte de la humanidad.

Landau también reveló la configuración de la cámara que se estaba utilizando para filmar este set y, una vez más, James Cameron sigue siendo incomparable en su compromiso de obtener la toma.

"El último set para el rodaje de 2020", escribió Landau en Instagram. "El Matador (un barco de mando hacia adelante de 50 ') sobre una base de control de movimiento de 360 grados y 16 toneladas. Tres Tecnocranes y un Brazo Ruso montados en la parte superior de un Mercedes-Benz.

¿Qué sabemos de Avatar 2?

James Cameron y su elenco han sido muy abiertos sobre los aspectos acuáticos de las secuelas, cuyos detalles pueden conocer en La Verdad Noticias.

La ganadora del Oscar, Kate Winslet, habló anteriormente sobre reunirse con el director de la película, revelando que interpreta a "una persona del agua" en las secuelas y rápidamente se jactó de su capacidad para bucear y contener la respiración gracias a trabajar en las películas.

“Tuve que aprender a bucear libremente para desempeñar ese papel en Avatar, y eso fue simplemente increíble. Mi aguante más larga fue de siete minutos y 14 segundos, como una locura, una locura. Oh, no, en realidad, no puedo. Sí, interpreto a una persona del agua. Soy una persona del agua".

Kate Winslet se une al elenco de Avatar 2

Las secuelas de Avatar, como tantas otras películas, fueron retrasadas por Walt Disney Studios en julio luego de una serie de cambios en el calendario de lanzamientos por parte del estudio.

La segunda película aún sin título originalmente estaba programada para debutar el 17 de diciembre de 2021, pero ahora está programada para llegar el 16 de diciembre de 2022, todas las demás películas también se han retrasado un año, aunque aún no se ha confirmado si Avatar 4 o 5 sucederá.

James Cameron ha dicho anteriormente que las partes 2 y 3 deben funcionar para garantizar las otras secuelas.

¿Qué te parecen las secuelas de Avatar?, ¿Crees que logren el mismo éxito que su predecesora? Dinos en los comentarios.

