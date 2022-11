C. Tangana: Todo lo que debes saber de sus conciertos en la CDMX

Luego de un tiempo de espera por fin los fanáticos podrán disfrutar de la música del cantante C. Tangana, por lo que en La Verdad Noticias te compartimos lo que debes saber de la próxima presentación del madrileño con su tour “Sin cantar ni afinar” que llegará a la CDMX.

Y es que, el artista de 32 años de edad se presentará en el Palacio de los Deportes este 15 y 16 de noviembre. El cantante desde hace varios días aterrizó a las tierras aztecas, sus primeras paradas fueron en Monterrey y Guadalajara.

Cabe mencionar que en las noticias de la farándula te informamos que luego de rumores de que llegaría a la Ciudad de México, se confirmó el pasado mes de julio su llegada al país, aunque había programado un concierto, se abrió una segunda fecha.

C. Tangana hará vibrar con su música con sus dos conciertos en CDMX

El español se presentará en la Ciudad de México

Algunos fans se han preguntado si todavía quedan boletos disponibles, y comentan que aún hay localidades disponibles, pero esperan que ambas fechas sean sold out. Las entradas para el concierto oscilan entre los mil 500 y los 2 mil 250 pesos. Por otro lado, la hora del concierto está programada para las 21:00 horas.

Por otro lado, que la manera más fácil para llegar al Palacio de los Deportes es a través del Sistema de Transporte Colectivo Metro, por lo que las personas deben dirigirse a la estación Velódromo de la Línea 9, posteriormente una vez en la estación deben seguir los señalamientos que están afuera del metro.

¿Cuáles serán las canciones que C. Tangana cantará?

El cantante interpretará sus famosos canciones

Ante el revuelo que ha causado sus dos conciertos, algunos se preguntaron qué canciones cantará C. Tangana en el Palacio de los Deportes, por lo que podrían ser: Still Rapping", "Te olvidaste", "Cambia!", "Yelo", "Comerte entera", "Párteme la cara".

Así como: "Ateo", "Yo quiero ser mataor", "Demasiadas mujeres", "Nominao", "Me maten", "No estamos locos", "Ingobernable", "Sabor a mí", "Los tontos", "Tranquilísimo", "Llorando en la limo", "Muriendo de envidia", "Al di la", "Un veneno", "Nunca estoy", "Hong Kong", "Antes de morirme", "Tu me dejaste de querer", y "Suavemente".

