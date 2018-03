¡Bye, bye! José Eduardo Derbez sale de ‘Hoy’

El actor cambió al matutino por las telenovelas.

José Eduardo Derbez se integró como conductor del programa de Televisa ‘Hoy’ en el mes de septiembre, después de que Paul Stanley saliera del programa. Sin embargo no lo querían en el programa “Hoy”, pues no había podido convencer al público. Le dijeron que si hasta diciembre no le echa ganas y se quita su actitud altiva y millenial de “yo lo sé todo”, lo cambian por Fernando del Solar, quien ya había estado como invitado y funcionó, entre otras cosas, por la buena química que tiene con el público.

Lo pidieron y se les cumplió. Esta mañanase despidió de, programa en el que estuvo como conductor. “Con mucha tristeza me retiro de este programa. Tristeza y alegría porque me retiro a hacer lo que me encanta, que es hacer novelas”, dijo el hijo de Eugenio Derbez antes de soltar un par de malos chistes. “Gracias a Reynaldo, gracias por abrirme las puertas de este programa, gracias a camarógrafos, técnicos y todos los chicos de este foro”, agregó.