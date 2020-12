¡Bye Tv Azteca! Érika Buenfil se integra a esta telenovela de Televisa

Érika Buenfil es una de las bellas actrices mexicanas que ha gozado de un talento, que a pesar de varios años en el mundo televisivo, sigue más vigente que nunca y ahora va a sorprender con un proyecto en Televisa.

Tal parece que luego de la fuerte polémica que causó esta actriz mexicana al ser invitada por Tv Azteca para ser la conductora titular del evento de Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe, ahora ha sorprendido con su nueva telenovela en la televisora de San Ángel.

¿En qué telenovela va a estar Érika Buenfil?

Resulta que recientemente se dio a conocer que Érika Buenfil volvió a Televisa para integrarse a la telenovela de Nicandro Díaz, ‘La Mexicana y el Güero, que es la mejor apuesta de rating de la empresa.

Fue la propia rubia encantadora quien dio a conocer en entrevista exclusiva para el programa ‘HOY, de su nuevo proyecto: Lo hago por el cariño que le tengo a Nicandro, con él recuerdo Amores Verdaderos y además de todo lo quiero. Me dijo, te voy a dar llamados los sábados, no me importa, lo quiero y lo agradezco porque él me dio esa telenovela y marcó un momento muy importante en mi carrera.

Entre otros detalles de esta participación de la Reina del TikTok, en la telenovela La Mexicana y el Güero’, se ha dicho que tendrá una participación especial y ya adelantó un poco del personaje que interpretará:

La doctora Traven, y ahí tengo un desenlace y una participación muy pequeñita. Voy a grabar junto con Omar Fierro otra vez. Son los últimos capítulos, bueno mi participación entrará en los últimos capítulos de la historia.

Cabe destacar que la reina del Tik Tok, además se detuvo a hacer un balance de este 2020, que pese a lo adverso, fue un año gratificante para ella, así concluyó: Primeramente Dios el año que entra a ver qué sorpresas trae, pero estoy cerrando el año muy contenta, mi último día de llamado es el 19, qué más puedo pedir.

