Busta Rhymes rinde emotivo homenaje al fallecido MF DOOM

Busta Rhymes ha rendido homenaje a MF DOOM tras la confirmación de la muerte del rapero y productor.

Se confirmó que MF DOOM, cuyo nombre real era Daniel Dumile, había muerto el 31 de octubre de 2020, en un comunicado compartido por su familia el 31 de diciembre.

Daniel Dumile y Busta Rhymes trabajaron juntos en varias ocasiones desde 1991 cuando colaboraron en "Nitty Gritty Remix" del entonces grupo de Dumile, KMD.

El rapero compartió un video tanto de "Nittt Gritty Remix" como de "In The Streets" de 2016, que contó con MF DOOM y The Chicago Kid, en Instagram.

“Me ha llevado días aceptar esto lo suficiente como para escribir sobre ello y todavía no puedo creerlo ni aceptarlo. ¡¡Estoy completamente jodido por la pérdida de este Dios MC y un ser humano increíble !! Más de 30 años de amistad y hermandad todopoderosa !! Quería creer que se trataba de otro plan elaborado por el propio gran Whodini MF DOOM, pero esta vez he recibido las confirmaciones de que no fue así".

"Desde antes de que salieran nuestros discos, trabajando juntos tratando de resolverlo y navegar a través de esta mierda y grabando Nitty Gritty Rmx en 1991 [...] todavía siendo hermanos hasta el día de hoy y siempre lo será a pesar de su transición el 31 de octubre de 2020".

Rhymes continuó diciendo que MF DOOM “significó algo para nuestra cultura que ningún otro MC tiene porque descubrió algo que ninguno de nosotros antes que él y que era ¡¡¡ser completamente libre!!!”.

La figura legendaria tenía 49 años. La causa de muerte no ha sido confirmada al momento de escribir este artículo para La Verdad Noticias.

