Buscan reconciliar a Eugenio Derbez y Victoria Ruffo

José Eduardo dijo haber heredado algo de sus famosos padres. “Tengo de los dos, tengo los ojos de mi mamá, aunque ella los tiene muy bonitos y de mi papá creo que heredé el gusto por el trabajo y la comedia”.

José Eduardo Derbez, hijo de los grandes actores mexicanos, Victoria Ruffo y Eugenio Derbez, fue cuestionado sobre qué opina de que sus padres hayan terminado mal su relación amorosa, aseguró que no le molesta que siempre lo cuestionen sobre sus padres, e incluso bromeó con hacer que se reconcilien.

“La relación entre mis papás siempre ha sido a través de mí, pero a estas alturas todo puede pasar, ya lo he pesado, cuando me case los voy a juntar a los dos, el día que me case los voy a contentar y los voy a sentar en la misma mesa. El problema es que aún no tengo fecha de boda, yo creo que me caso en unos cinco años”.