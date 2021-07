Burro Van Rankin comete error al mandar condolencias por muerte de Sammy Pérez.

El conductor y actor en la serie 40 y 20, el Burro Van Rankin, generó gran polémica al enviar condolencias para la familia y cercanos de Sammy Pérez, comediante que falleció hoy por culpa del COVID-19. Resulta que se equivocó a la hora de emitir su mensaje, en el que evidenció que aparentemente se había pronunciado por "compromiso" no porque lo sintiera.

Mediante su cuenta de Instagram, Jorge El Burro Van Rankin quiso pronunciarse sobre la muerte del comediante Sammy Pérez, con quien colaboró en el programa “El Calabozo” junto a Esteban Arce. No obstante, tal parece que al hacerlo se equivocó, ya que no detuvo su grabación a tiempo y salieron palabras que quizá no debieron quedar expuestas.

"Mis condolencias. Un abrazo de verdad y lo vamos a extrañar profundamente al buen Sammy", externó a través de sus redes sociales El Burro Van Rankin.

¿Qué dijo el mensaje del Burro Van Rankin?

Aunque, en lo que pudo quedar como un mensaje breve de condolencias, finalmente quedó en un gravísimo error, debido a que el Burro Van Rankin siguió grabando y manifestó que había tenido que grabar algo sobre la muerte del comediante porque ya lo estaban “molestando” en redes. El conductor mandó saludos y esclareció que estaba grabando en la serie "40 y 20".

"Tenía que poner algo, sino me estaban diciendo que por qué no dices algo, tanto que…", dijo el conductor Van Rankin a una persona que no se muestra a cuadro. Inmediatamente el momento fue capturado por algunos de sus seguidores, quienes le reclamaron, ya que para muchos el ex conductor del programa Hoy sólo lo hizo por “compromiso”.

Burro Van Rankin borra su video tras su error

Luego de algunos minutos, el video fue borrado. Además de que subió otro video aclarando su error y afirmó que jamás lo hizo por compromiso: “Amigas, amigos, vuelvo a repetir. Estoy grabando y lo hice como que en dos partes, lo borré por eso, porqué empiezan a atacar de una manera terrible cuando no hice nada por compromiso, créanmelo”, explicó "El Burro".

La Verdad Noticias informa que, los videos de El Burro Van Rankin en relación a la muerte del comediante Sammy Pérez inmediatamente levantaron controversia en redes sociales y las críticas en su contra empezaron a llover. Pues para muchos usuarios fue una falta de respeto del actor.

