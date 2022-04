Burlan de Korn y en respuesta cantan clásico de Back Street Boys

Korn es una banda estadounidense de nu-metal de Bakersfield, California, Estados Unidos, formada en 1993. Son considerados los pioneros de ese género junto con Deftones.

Hay que destacar que como otras bandas de la época, os chicos de Korn fueron los que inspiraron a muchas de las bandas de nu metal y metal alternativo entre los años 90 y comienzos del 2000.

Pero ahora la banda Korn ha causado mucho furor en las redes sociales y es que recientemente fueron duramente criticados y burlados por fans y haters por un detalle que aquí te contaremos.

Nueva imagen de Korn causa críticas

Korn cantando a los Back Street Boys

Resulta que Korn presentó su nuevo look del disco «Requiem» y es que los haters, hasta los fans reaccionaron con todo tipo de burlas, la respuesta de la banda fue cantar un clásico de «Back Street Boys».

Es por eso que en el TikTok de la banda de Nu Metal fue publicado el video gracioso que ya llega a más de los 20 mil likes, por su parte «I never wanna hear you say» es el nombre de la canción de la boyband que Jonathan Davis y compañía cantaron. Korn estuvo originalmente estuvieron grabando el videoclip “Worst Is On Its Way”.

Las canciones de Korn

Korn presentó su nuevo look del disco «Requiem»

El catálogo de la banda consiste en diez debuts consecutivos en la lista de los diez primeros del Billboard 2005 incluyendo un álbum recopilatorio, Greatest Hits Vol.1, y The Path Of Totality, su décimo álbum de estudio, publicado el 6 de diciembre de 2011.

Cabe destacar hasta la fecha, Korn ha vendido más de 50 millones de álbumes mundialmente, incluyendo 19,5 en los Estados Unidos,6 mientras que han obtenido siete nominaciones a los premios Grammy, dos de los cuales han ganado.7

