Burke Shelley, líder de la banda de rock galesa Budgie, muere a los 71 años

Burke Shelley, fundador, líder y bajista del trío de rock galés Budgie, murió a los 71 años. Su hija Ela Shelley anunció la noticia y dijo que murió mientras dormía en un hospital de Cardiff, sin que se haya especificado la causa de la muerte.

Nacido como John Burke Shelley en Cardiff en 1950, Shelley formó Budgie en 1967 con el guitarrista Tony Bourge y el baterista Ray Phillips. Lanzaron su álbum debut en 1971, y en 1974 habían alcanzado el Top 30 del Reino Unido con su cuarto álbum In for the Kill!

La peculiar voz de Burke Shelley

Impulsada por la notable voz aguda de Shelley, la banda combinó el blues con un sonido galopante de heavy rock junto a compañeros como Black Sabbath y Led Zeppelin, y ayudaron a ser pioneros en el heavy metal que floreció en las décadas de 1970 y 1980, aunque también fueron dado a momentos más tranquilos de belleza prístina.

Su canción más célebre, Breadfan , de Never Turn Your Back on a Friend de 1973, combinó ambos estados de ánimo en una sola canción; Metallica la versionó con frecuencia en shows en vivo, con una versión incluida en su compilación Garage Inc. Soundgarden, Van Halen, Megadeth y Iron Maiden también haría versiones de canciones de Budgie.

Budgie también era conocido por títulos de canciones humorísticas y vívidas como Eres la cosa más grande desde la leche en polvo y En el agarre de la mano de un Tyrefitter, y carátulas de álbumes igualmente sorprendentes, con vistas fantásticas de Roger Dean (también conocido por sus mangas para Yes y otros).

La banda vio cómo su éxito decaía un poco a finales de los 70 cuando su formación, que siempre incluía a Shelley, cambiaba con frecuencia, pero tuvieron una segunda ola de fama a principios de los 80 cuando la nueva ola de heavy metal británico que ayudaron a inspirar se hizo realidad.

Los álbumes Nightflight y Deliver Us from Evil los devolvieron a las listas del Reino Unido y apoyaron la gira debut en solitario de Ozzy Osbourne por Europa en 1980.

Su carrera volvió a decaer a mediados de los 80 y la banda solo realizó giras ocasionales durante las siguientes dos décadas, pero se volvió a formar para grabar un último álbum, You're All Living in Cuckooland, en 2006.

Shelley sufrió una serie de condiciones de salud en su vida posterior. Además de tener el síndrome de Stickler, un trastorno del tejido conectivo, una operación cardíaca de emergencia en 2010 dañó su voz para cantar y su pierna derecha resultó lesionada durante la cirugía.

