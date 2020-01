Burger King dará hamburguesas gratis si Joaquin Phoenix gana el Oscar 2020

Burger King dará hamburguesas gratis como celebración en caso de que Joaquin Phoenix gane el Oscar a Mejor Actor en la próxima ceremonia de premiación, pero únicamente lo hará en Chile.

Joaquin Phoenix ya obtuvo varios premios por Joker

Aunque, aún si la promoción se aplicará en Estados Unidos Joaquin Phoenix probablemente no podría disfrutarla ya que el actor se ha vuelto vegano y dejó de consumir productos de carne animal como los ofrecidos por Burger King.

Sin embargo, los fans en Chile de Joaquin Phoenix y su interpretación de Joker (o Guasón como solía conocerse en Latinoamérica), sí podrán disfrutar de la llamativa promoción que ofrece Burger King en su país.

La promoción “Vamos Joaking”, consiste en la entrega de mil combos Whopper si Joaquin Phoenix consigue el Oscar 2020. El combo Whopper consiste en una hamburguesa Whopper, refresco y papas a la francesa.

Joaquin Phoenix no va a Burger King

El actor Joaquin Phoenix de 45 años no disfrutaría de la promoción de Burger King, ya que el actor adoptó el veganismo desde su infancia.

“Para mí es obvio. No quiero causar dolor a otro ser vivo empático. No quiero quitarles sus bebés. No quiero obligarlos a estar encerrados y cebados solo para ser sacrificados. Es absurdo y bárbaro. No entiendo cómo podemos ser testigos de ello sin que nos afecte”, explicó el actor.

Pero la estrella de Joker no se ha pronunciado sobre la promoción de Burger King, aunque es posible que desconozca que existe.

Burger King y el Joker

Esta sería la segunda vez que Burger King usa al “Joker” de Joaquin Phoenix para su publicidad. En diciembre pasado la empresa lanzó un comercial donde el “Rey” de Burger King bailaba en las escaleras de Bronx del mismo modo que lo hace el Guasón en la película para la promoción “kingstairs” para Uber Eats.

