"Bumblebee": El segundo trailer muestra a los Transformers clásicos(VIDEO)

Paramount Pictures dio a conocer un nuevo adelanto de Bumblebee, la próxima película basada en Transformers.

Siguiendo la línea de los adelantos anteriores, el nuevo tráiler se enfoca en la relación entre Bumblebee y su primera amiga en la Tierra, Charlie Watson, pero esta vez el adelanto también revela nuevos detalles sobre el conflicto que llevará al querido autobot amarillo a convertirse en el protector de este planeta.

Además, como se había anticipado en un teaser revelado anteriormente, el nuevo tráiler ofrece un vistazo al diseño clásico de varios Transformers, incluido Optimus Prime, que se harán presente en la película.

Cabe destacar que la película Bumblebee se estrenará el 27 de diciembre, y es muy alta las expectativas de los seguidores sobre esta cinta.

Los Transformers clásicos se muestran en el nuevo trailer de Bumblebee:

En los poco más de dos minutos del tráiler vemos a Shockwave, Starscream, Shatter, y Dropkick. Todos idénticos a como los recordamos en la caricatura original.

Sin embargo el que se roba las palmas termina siendo Optimus Prime. Que hace también una aparición, con el diseño clásico que los fans tenían más de una década exigiendo.

Travis Knight, director de Kubo and the Two Strings, toma aquí el relevo de Michael Bay y parece que está armando algo interesante con Bumblebee.

Será necesario esperar hasta el 21 de diciembre de 2018para ver la película. Pero este avance mejora las expectativas.