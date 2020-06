Bug Hall “Alfalfa” de The Little Rascals ARRESTADO por inhalar productos químicos

De acuerdo con el medio, In Touch, la ex estrella infantil conocido como Bug Hall desde su actuación en "The Little Rascals", fue arrestado durante el fin de semana del Día del Padre después de que supuestamente lo atraparon inhalando productos químicos.

Brandon "Bug" Hall-Barnett de 35 años - quien dio vida a Alfalfa -, fue arrestado en Weatherford, Texas, el sábado 20 de junio. Las autoridades locales respondieron a las llamadas sobre una posible sobredosis en un hotel de la región.

Según un informe policial difundido por Fox News, las personas que informaron el incidente afirmaron que había "alguien resoplando por el contenedor".

Bug Hall fue llevado a la cárcel del condado de Parker el sábado, pero fue liberado al día siguiente después de ser retenido con una fianza de $ 1,500. Recibió un cargo por posesión de drogas para usarlo para inhalar o ingerir una sustancia química volátil.

El nativo de Texas es mejor conocido por interpretar Alfalfa en The Little Rascals de 1994. La película sirvió como su primer gran trabajo de actuación.

Su carrera tras interpretar a Alfalfa

Brandon "Bug" Hall ha compartido previamente cómo le gusta ayudar a asesorar a los actores jóvenes que recién ingresan al negocio tras su breve saltó a la fama en "The Little Rascals".

"Me puse en contacto con algunos amigos antes que tienen clases y entraré y hablaré con los niños", explicó en una entrevista de 2012 con YouTuber Deedee Golden, "Realmente no creo en las clases de actuación. Nunca tomé ninguna, pero me gusta hablar con los niños cuando todavía son jóvenes sobre qué esperar y cómo tomar mejores decisiones de las que algunas personas tienden a tomar ".

En los años posteriores a su aparición en The Little Rascals, Byg Hall ha agregado más de 40 créditos de actuación adicionales a su currículum. Apareció en la serie de corta duración Kelly Kelly, protagonizó junto a Lindsay Lohan en Get a Clue y apareció en American Pie Presents: The Book of Love.

También ha acumulado una gran cantidad de trabajos como actor invitado en 90210, Harley and the Davidsons, Masters of Sex, The O.C. y más y tiene dos próximos proyectos cinematográficos: This Is the Year y The Long Run.

En 2014, Bug Hall hizo un cameo en un video directo a The Little Rascals Save the Day. Apareció como repartidor de helados.

La estrella de Revolution se casó con Jill de Groff en febrero de 2017. David Henrie, de Wizards of Waverly Place, y Zachary Mabry, coprotagonista en Little Rascals de Brandon Hall, fueron sus padrinos de boda.

Hall y de Groff comparten dos hijas, Josephina y Therese.