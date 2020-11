Buddy Valastro de Cake Boss podría NO volver a hacer pasteles tras accidente

Buddy Valastro está tratando de mantener una actitud positiva después de que un accidente de bolos le causó graves daños en la mano derecha.

La estrella de "Cake Boss" habló con Entertainment Tonight sobre su pronóstico desde el incidente de septiembre y si podrá o no volver a hornear, y decorar pasteles.

"Bueno, me siento bien, ya sabes, siento que estoy de buen humor tratando de ver el vaso medio lleno versus medio vacío", compartió.

"Estoy, ya sabes, solo estoy tratando de recuperarme y recuperar todas mis fuerzas, y ver exactamente en qué medida terminará todo, ya sabes, porque todavía es un poco imprevisto”.

“Pero lo positivo, todavía tengo mi mano derecha. Podría haber perdido los dedos y podría haberme atravesado la muñeca y haber sido mucho peor. Entonces, lo estoy tomando día a día y pastel a pastel”, detalló el famoso pastelero.

Buddy Valastro sufrió accidente en Los bolos

Buddy Valastro estuvo en riesgo en trágico accidente

Como informamos en La Verdad Noticias, Buddy Valastro estaba jugando a los bolos con su familia cuando su mano quedó atrapada en el colocador de bolos y su mano fue empalada en numerosas ocasiones por una varilla de metal.

En este momento, el hombre de 43 años se está enfocando en la fisioterapia y está recuperando la movilidad y la fuerza en su mano.

"Las cicatrices se han curado", explicó Valastro.

"Es muy, muy rígido. Realmente no tengo tanto movimiento, tanta fuerza, destreza… Entonces, en realidad es solo una cuestión de continuar haciendo rehabilitación. Yo diría que probablemente estoy en, como, el 10 o el 15 por ciento de la fuerza que solía tener”.

“Realmente será una cuestión de tiempo para ver exactamente qué regresa con el nervio también ... Y mucho, como, daño a los nervios, así que mis dedos están un poco entumecidos en el medio, ¿sabes? Siempre se sentirán entumecidos y rígidos... y veremos qué pasa".

Desde el accidente, el pastelero se ha sometido a tres cirugías y es posible que necesite más dependiendo de cómo sane su mano.

El panadero confesó que no está seguro de "cuánto voy a poder hacer" en términos de volver a trabajar.

"Podría ser como un boxeador que tiene el corazón pero ya no tiene las herramientas y espero por Dios que ese no sea el caso y que solo el tiempo lo dirá", admitió.

Pero Buddy Valastro admitió que aún no está listo para retirarse. "No estoy listo para quedarme al margen todavía, así que no sé cuál será la transición o en qué capacidad van a terminar las cosas", dijo.

