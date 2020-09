Buddy Valastro de Cake Boss habla sobre su accidente en los bolos ¡Fue terrible!

Buddy Valastro reveló la semana pasada que se lesionó la mano en un extraño accidente en la bolera de su casa. Y después de que supimos exactamente lo que sucedió, ¡parece que tuvo suerte de sobrevivir!

Después de intentar solucionar un problema de rutina con el colocador de bolos, la mano de Valastro se atascó en la máquina y una varilla de metal empaló su mano una y otra vez, tres veces entre su dedo anular y el dedo medio, antes de que sus hijos pudieran rescatarlo usando herramientas eléctricas.

La estrella de reality se encuentra actualmente en recuperación luego de múltiples cirugías en su mano derecha, y se sintió lo suficientemente recuperado como para revivir el incidente en varias entrevistas el lunes.

Buddy Valastro calificó el momento como una "pesadilla": “Honestamente… miré mi mano y la sangre brotaba por todas partes. Parecía una película de Halloween, si eso tiene sentido. Ya sabes, donde realmente no crees lo que estás viendo, como si casi pareciera falso. Y el dolor fue el peor dolor que he encontrado en mi vida ".

En una entrevista con CNN, recordó: “No tengo ni idea de qué me mantuvo tranquilo, porque al principio pensé que me iba a desmayar. Miré mi mano y había sangre por todas partes y estaba atascado. Algo me dijo que mantuviera la calma y les dije a mis hijos: 'Deben sacarme de esta máquina' ".

“Fue aterrador… era mi papá, tenía que hacer algo. Mi tía se estaba volviendo loca, mucha gente lloraba, pero yo sabía que tenía que hacer algo. (Él) me dijo que agarrara la sierra, las herramientas, así que corrí, las cogí y lo sacamos ”.

Aunque todo el incidente tomó tal vez un cuarto de hora en total, la esposa de Buddy, Lisa dijo:“Fue simplemente caótico. 15 minutos de infierno ".

Sobre las dificultades para avanzar, la estrella de Food Network explicó: “Mis manos para mí son el salvavidas de todo lo que hago. Y dije, ya sabes, "¿Voy a hacer alguna vez lo que solía hacer?" ... Y todavía tengo miedo de qué es exactamente la recuperación completa y qué significa eso exactamente.

“Definitivamente será un largo camino hacia la recuperación. Podría necesitar varias cirugías, dependiendo de, ya sabes, tuvimos daño en los tendones, tuvimos daño en los músculos, tuvimos daño en los nervios. Tuvimos todo lo anterior”, agregó Buddy Valastro.