Buddy Valastro: ¿En cuánto tiempo se recuperará el “Cake Boss” de su accidente?

Buddy Valastro es famoso por ser un maestro en la preparación de postres dignos de televisión, por lo que consiguió renombre como la estrella de Cake Boss de TLC. Sin embargo, en septiembre de 2020, sufrió una lesión que lo llevó al hospital con lo que parecía ser un problema grave en la mano.

La situación también lo dejó admitiendo "que nunca podrá volver a hacer pasteles en el futuro", según el medio Entertainment Tonight.

"Honestamente, no sé cuánto voy a poder hacer", dijo Valastro al medio. "Les puedo asegurar a ustedes y a todos, nuevamente, si tengo que hacer un treinta por ciento con la mano izquierda, voy a tratar de hacerlo con todo mi corazón. Simplemente no sé, ya sabes, podría ser como un boxeador que tiene el corazón pero ya no tiene las herramientas y espero por Dios que ese no es el caso y que solo el tiempo lo dirá".

La esposa del famoso panadero, Lisa, también reflexionó sobre lo que había sucedido en el show, Buddy Valastro: Road to Recovery. "¿Es esto un sueño?" ella preguntó. "Es una pesadilla. No importa un sueño".

La lesión de Buddy Valastro te hará temblar

Es difícil imaginar a alguien que no se avergüence (como, encogiéndose seriamente mientras se estremece hasta la médula) cuando se entera de los detalles sobre la lesión de Buddy Valastro.

En septiembre de 2020, la estrella de TLC estaba usando los bolos de su casa, que parece una forma bastante impresionante de pasar el tiempo. Sin embargo, fue entonces cuando algo salió mal... Muy, dolorosamente mal.

El representante de Valastro le dijo a Entertainment Tonight "que hubo un mal funcionamiento con el colocador de bolos, y después de que Valastro intentó soltar el boliche del mecanismo de la jaula, su mano derecha se atascó y comprimió dentro de la unidad".

Buddy continúa su recuperación después del terrible accidente que sufrió en su casa. Hasta el momento, no es seguro que Valastro pueda volver a cocinar como antes/Foto: Infobae

Si bien eso fue lo suficientemente doloroso, "no pudo quitar la mano", que fue cuando "una barra de metal de 1-1/2' le empaló la mano lenta y repetidamente tres veces entre el dedo anular y el dedo medio".

Afortunadamente para Valastro, sus hijos estaban allí y pudieron liberarlo después de cinco minutos cortando las varillas de metal en la máquina, según E! .

Desafortunadamente para la estrella, tenía un intenso proceso de recuperación por delante. Para diciembre de 2020, el propio Cake Boss actualizó a sus fanáticos sobre cómo iban las cosas con su mano.

La recuperación de Buddy Valastro suena intensa

Para curar una lesión tan intensa como la que sufrió Buddy Valastro, el proceso de recuperación debe ser igualmente intenso. Es por eso que, para noviembre de 2020, la estrella ya había pasado por tres cirugías para intentar reparar su mano, según Entertainment Tonight.

Sin embargo, parece que habrá más en su futuro. "Probablemente voy a necesitar un par de cirugías más y fisioterapia intensa", le dijo a E! en diciembre de este año.

"Dicen que este proceso de curación podría llevar de nueve meses a un año porque volvieron a conectar los nervios y esas cosas y simplemente no sabes cómo van a crecer", explicó Valastro.

Añadió: "Creo que están empezando a funcionar, pero no lo sabré hasta que estemos más adelante". También señaló que no sabe si su capacidad para usar las manos estará en "60 por ciento, 80 por ciento, [o] 90 por ciento", cuando esté curado, pero tiene la esperanza de que será "100 por ciento".

Más allá de eso, Valastro dice que ha "sido muy optimista" durante este momento difícil, y hay una razón para ello. "Los fans y mi familia han sido tan buenos, animándome y apoyándome. Dándome el amor que me han estado dando", le dijo a E!.

"Me ha hecho querer hacer más. Me está impulsando a mejorar", dijo el famoso repostero. ¿Crees que Buddy Valastro podrá volver a cocinar sus famosos pasteles? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

