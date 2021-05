Bryce Hall inspira el esperado nuevo álbum de Addison Rae

Addison Rae, al igual que muchos cantantes antes de ella, ha tomado algo de inspiración de su vida amorosa para su música, en especial, de su otra vez ex- novio, Bryce Hall para su nuevo álbum, cómo te relataremos en La Verdad Noticias.

"Mi álbum va a ser básicamente experiencias por las que he pasado o sentimientos que he tenido y diferentes mentalidades en las que he estado durante el año pasado", dijo en entrevista con E! News y admitió que su relación con Bryce Hall es una "gran parte" de eso.

La estrella de TikTok estaba saliendo de su relación con Bryce Hall mientras trabajaba simultáneamente en un nuevo álbum, por lo que los fanáticos esperaban que gran parte de su próxima música fuera un reflejo de esa ruptura amorosa y parece que no nos decepcionará.

"Fue un evento realmente impactante en mi vida", dijo, y agregó que proporcionó inspiración para su música. A pesar de eso, insiste en que su álbum no estará lleno de "canciones tristes de ruptura", ya que también tendrá temas alegres.

"Tengo muchos tipos diferentes de canciones", dijo. "Habrá una combinación de un montón de cosas. Creo que definitivamente sorprenderá mucho a la gente". De hecho, Addison Rae dice que su próximo sencillo será "realmente sorprendente para la mayoría de la gente".

Addison dedica "Obsessed" a Bryce Hall

"Obsessed" relata la relación de Addison y Bryce

El primer sencillo de la estrella, "Obsessed", fue inspirado por Bryce. Después de su lanzamiento, Addison habló con Zane Lowe en Apple Music sobre la pista y reveló que su ex le dijo una vez que estaba obsesionado con ella, a lo que respondió, "yo también".

Entonces, gracias Bryce Hall por el comentario que lanzó un bop. Si "Obsessed" es una indicación, parece que continuaremos aprendiendo más sobre lo que realmente le sucedió a Braddison a medida que las canciones de Addison Rae continúen saliendo.

La historia de Braddison

Hall y Rae comenzaron su romance en 2019

Las jóvenes estrellas de redes sociales comenzaron a lanzar vídeos de TikTok juntos en octubre de 2019 y en diciembre de ese mismo año publicaron sus primeras fotos en Instagram y continuaron esa tendencia.

En enero del 2020 hicieron su relación oficial cuando Bryce Hall publicó su primera foto besando a Addison Rae, pero parecieron tener una breve ruptura durante febrero. Sin embargo, aseguraban a los medios que “eran muy buenos amigos” y unidos.

Después de retomar su relación hace unos meses, la pareja nuevamente terminó el romance por una supuesta infidelidad por parte de Bryce Hall, la cual quedará retratada en el próximo álbum de Addison Rae.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.