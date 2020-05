Bryce Dallas Howard se gradúa de la universidad después de 21 años “en proceso”/Foto: Screen Geek

La actriz Bryce Dallas Howard no podría estar más emocionada de llamarse graduada universitaria, recientemente obtuvo su título de la Universidad de Nueva York, 21 años después de inscribirse como adolescente en 1999.

“¡Estoy tan feliz de compartir que me he graduado oficialmente de NYU! ", Escribió la actriz de "Rocketman ", de 39 años, en Instagram . “Primero me inscribí en pregrado en el '99, luego tomé un permiso de ausencia para comenzar a trabajar como actriz, ¡así que esto ha sido 21 años en desarrollo!”, declaró.

Bryce Dallas concluyó sus estudios universitarios después de dos décadas/Foto: ABC News

"Ha sido un largo sueño para mí completar mi educación formal y aunque todos los graduados de la Universidad de Nueva York no pudimos usar gloriosas túnicas moradas hoy, quiero agradecer a todos los que nos apoyaron y alentaron a todos los graduados en cada paso del camino. ¡A la clase de 2020, lo hicimos!”, finalizó su publicación.

La carrera de Bryce Dallas Howard

Bryce Dallas Howard es la hija del cineasta ganador de un Oscar, Ron Howard, y su esposa, la escritora Cheryl Howard. En 2018, Bryce habló sobre cómo fue crecer con un padre ganador de un Premio de la Academia, y compartió que no pudo aparecer en películas hasta que cumplió cierta edad.

“No se me permitió estar en segundo plano como extra", dijo durante el podcast HFPA In Conversation de Hollywood Foreign Press Association en ese momento. "La regla era que teníamos que tener siete años".

¿En cuanto a su primera aparición en el cine? Ella reveló que hizo su debut en la comedia de 1989 del padre Ron Howard "Parenthood", protagonizada por Steve Martin.

"Pero estaba sentado en su silla (del director), sobre sus hombros, pasando el rato sin parar en el set. Creo que fue realmente una experiencia increíble para mí", dijo la actriz.

Desde entonces, Bryce Dallas Howard ha protagonizado un puñado de proyectos, incluida la franquicia "Jurassic World".