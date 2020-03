Bryan Cranston, estrella de Breaking Bad y Malcolm el de enmedio, cumple 64 años|

Bryan Cranston, conocido por su trabajo en televisión en series de gran éxito como Breaking Bad y Malcolm el de enmedio, cumple 64 años de edad y sus fans lo celebran en redes sociales son Twitter.

El actor originario de Hollywood, California comenzó su carrera artística en 1982 en un episodio de la serie de televisión, CHiPs, y en el año siguiente se unió al elenco principal de “Loving”.

Bryan Cranston ha participado en más de 40 programas de televisión y decenas de películas desde su debut en el cine con el doblaje al idioma inglés de “Royal Space Force: The Wings of Honneamise” y como un paramédico sin nombre en Amazon Women on the Moon el mismo año.

"Tu actuación en Breaking Bad es la mejor que he visto jamás", le dijo un señor llamado Anthony Hopkins. No le falta razón. Hoy cumple 64 años un hombre que se hizo perdurable en el tiempo con un solo papel pero que sabe hacer más cosas. Felicidades donde estés, Bryan Cranston. pic.twitter.com/uov1q5fg4t — Néstor (@Dird__) March 7, 2020

En el cine algunos de sus trabajas más populares son: “Salvando al soldado Ryan”, “Drive”, “Contagio” y “Godzilla”, mientras que en televisión sus trabajos más notables fueron Walter White en Breaking Bad y Hal Wilkerson en “Malcolm el de enmedio”.

Gracias a la popularidad alcanzada en Breaking Bad - considerada como una de las mejores series en la historia - y Malcolm el de enmedio - una favorita del público de todas las edades -, Bryan Cranston ha conseguido un leal grupo de seguidores.

Hoy cumple 64 años Bryan Cranston ,����

un hombre que nos hizo amarlo y después nos hizo tenerle miedo.

Fiesta y metanfetamina para todos.��️��️��️ pic.twitter.com/gtFYeHVNlc — Mundo De Película (@Mundodepeli) March 7, 2020

Los numerosos fans de Bryan Cranston han acudido a Twitter y otras redes sociales para felicitar al actor y recordar algunos de sus mejores personajes en sus 38 años de trayectoria actoral.

Hoy cumple años este pedazo de actor y el que le da vida al mejor personaje de la historia de la televisión (Walter White) Bryan Cranston. Durante 5 temporadas dio un nivel interpretativo muy superior al resto de actores y eso es de admirar. Enorme. pic.twitter.com/0hBpZuNVBv — Antonio (@AntonioHdez24) March 7, 2020

Ganador de 14 premios televisivos como el Premio al SIndicato de Actores, el Globo de Oro, varios Emmys e incluso una nominación al Premio Oscar, Bryan Cranston es un favorito consolidado del público.

