Bryan Cranston de granjero a estrella de Hollywood

Como suele ser el caso de las estrellas de Hollywood antes del glamour y la fama Bryan Cranston tuvo un origen humilde y algo turbulento como el segundo hijo de la actriz de radio Annalisa Sell y el actor y ex boxeador amateur Joseph Louis Cranston.

Este último decidió en convertirse en actor tras varios trabajos sin embargo su carrera no generaba lo suficiente para sostener a su familia por lo que los abandonó cuando Bryan Cranston tenía 11 años.

La infancia de Bryan Cranston no fue nada fácil sin embargo el actor logró superarse y volverse uno de los más reconocidos y queridos de Hollywod.

Tras esto fue criado parcialmente por sus abuelos maternos en una granja de pollos en Yucaipa, California y entre las anécdotas que destacan de su niñez en el campo está haber conocido al infame Charles Manson en el Spahn Ranch donde este vivió con su culto entre 1968 y 1969.

Pese a esta infancia y tas estudiar la universidad en el Valley College de Los Angeles Bryan Cranston comenzó su carrera actoral apareciendo en teatros locales como el Granada Theater de San Fernando Valley, fue en los ochentas que inició su camino a la fama apareciendo en pequeños papeles en programas de televisión y comerciales.

Bryan Cranston, películas y programas de televisión

Bryan Cranston ha interpretado a una gran cantidad de entrañables personajes en la pantalla chica y grande.

Cranston ha aparecido en una gran cantidad de series y películas de televisión desde los años ochenta, entre sus papeles más destacados y recordados está el dentista Tim Whatley en Seinfield así como el entrañable Hal Wilkerson de Malcolm in the Middle además por supuesto de Walter White en Breaking Bad.

El actor participó también en papeles quizá no tan recordados pero sí de series de gran éxito como Murder, She Wrote, Baywatch, The Flash, Power Rangers, Walker Texas Ranger, Babylon 5 y The X-Files por mencionar algunas antes de su rotundo éxito en Malcolm.

Respecto a sus películas es importante que recordemos que Bryan Cranston también es un reconocido actor de voz que ha doblado cintas de anime, estas son las cinco mejor calificadas:

Royal Space Force: Wings of Honnêamise, esta cinta de anime de 1987 recibió un doblaje al inglés en 1995 que hizo que los críticos elogiaran no solo la película sino la interpretación de Cranston. Esta película del legendario estudio Gainax presenta la historia de un mundo alterno donde un joven aspira a ser el primer astronauta. Argo, esta película del 2012 está basada en la historia real de la toma de la embajada de Estados Unidos en Teherán que ocurrió en 1979 y en esta Bryan Cranston es el agente de la CIA Tony Mendez cuya misión es sacar del país a seis rehenes estadounidenses. Saving Private Ryan, la exitosa película de 1998 también cuenta con el actor en una breve pero memorable aparición como un coronel de la Segunda Guerra Mundial. That Thing You Do!, en la cinta del ascenso de los Beatles a la fama de 1996 Cranston aparece como el piloto y astronauta estadounidense Virgil ‘Gus’ Grissom. Drive, junto a Ryan Gosling Bryan Cranston apareció en la aclamada película de 2011 como Shannon el empleador del conductor: el misterioso hombre que trabaja como doble de riesgo de día y conduce a gran velocidad por las noches.

¿Cuánto dinero tiene Bryan Cranston?

La mayor parte de la fortuna de Cranston proviene de su actuación en Breaking Bad como Walter White.

Dados los años de experiencia e increíble éxito que Bryan Cranston ha tenido a su paso por la industria de Hollywood se sabe que ha amasado una fortuna considerable sin embargo, ¿a cuánto asciende esta?

Comencemos aclarando que la mayoría de su dinero ha provenido de las series de televisión en las que ha participado principalmente Breaking Bad donde el actor recibía 225 mil dólares por cada episodio además de que solo por la última temporada de la serie recibió 3.6 millones.

Es así que Bryan Cranston tiene una fortuna de unos 40 millones de dólares de acuerdo a analistas por lo que a diferencia de Hal en la querida serie de comedia no esperamos ver al actor sufriendo de aprietos económicos en el futuro.

¿Quién es la esposa de Bryan Cranston?

La esposa de Bryan Cranston es una actriz ya retirada y ambos se conocieron en la serie Airwolf.

Acompañando al actor, productor y director estadounidense desde sus humildes inicios hasta sus nominaciones a los premios Oscar, Emmy y Globo de Oro se encuentra su esposa la también actriz Robin Dearden pero, ¿quién es esta mujer que robó el corazón de Cranston?

Con más de 30 años de matrimonio Bryan Cranston conoció a Dearden en el set de la serie de televisión ‘Airwolf’ donde curiosamente el interpretó al villano de la semana mientras que ella fue la víctima lo que le parece algo ‘muy sexy’ ya que afirma bromeando que su futura mujer ‘pensó que era peligroso’.

La química entre ambos surgió de inmediato y tras salir un tiempo la pareja se casó y tuvieron a su hija, la también actriz de series, Taylor Dearden en 1993 mientras que Robin Dearden decidió retirarse de la actuación.

Es así que concluimos este recorrido en el tiempo trayéndote los datos más importantes de la vida de Bryan Cranston y su camino hacia la fama de Hollywood. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca su carrera para traerte lo más reciente.

