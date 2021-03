Bryan Cranston: Estas son 5 de sus mejores actuaciones en pantalla

Bryan Cranston, que pasó de ser un actor famoso por sus papeles inocentes y torpes, a uno famoso por asumir los papeles más duros de Hollywood, es uno de los más grandes camaleones del cine. Nacido en el mismo Hollywood, Cranston se crió en una familia de actores en apuros, pero sin duda fue apoyado por sus padres en su búsqueda del éxito.

Graduado de Los Angeles Valley College en 1976, continuó perseverando a través de apariciones en anuncios y producciones teatrales locales hasta que consiguió su primer papel significativo en la telenovela Loving. Luego comenzó a dar un salto en las producciones de televisión, apareciendo como personajes únicos en programas de televisión aparentemente aleatorios, desde Raising Miranda hasta Seinfeld, además de los Mighty Morphin Power Rangers.

Todo esto sería una experiencia de la que sacar provecho cuando finalmente se abrió paso en la conciencia general como Hal en el tremendamente exitoso Malcolm in the Middle. Durante siete temporadas entre 2000 y 2006, la comedia de situación del milenio serviría como plataforma de lanzamiento para el éxito profesional mientras navegaba por el cine y la televisión en diversos grados de éxito. No fue hasta que cierto piloto de AMC TV se le acercó para su último programa Breaking Bad, que alcanzaría un verdadero éxito de renombre mundial. Echemos un vistazo a lo mejor de su carrera.

5. Cranston y su participación en la cinta "Argo"

Bryan logró destacar en la película de Ben Affleck, a pesar de que su personaje no era el principal del filme/Foto: Sensacine

El golpe maestro de Ben Affleck como director, "Argo" (2012), cuenta la milagrosa historia real de Tony Méndez, un agente de la CIA que, bajo la cobertura de un productor de Hollywood que busca una nueva ubicación para su película de ciencia ficción, se aventura a Teherán para ayudar a rescatar a funcionarios de la embajada de Estados Unidos amenazados por activistas iraníes en 1979.

Bryan Cranston aparece como Jack O'Donnell, una figura clave en el proyecto, moviendo los hilos detrás de escena como un oficial de la CIA que sigue el libro. A pesar de que su personaje no aparece en el frente y el centro de la acción, Cranston desempeña su papel de figura robusta y autoritaria, con una honestidad aleccionadora, pasando de momentos de ira a escenas de comedia con facilidad. Lleno de suspenso y tensión, particularmente en el clímax de las películas, Cranston sabe exactamente cuándo marcar el tono o cuándo dejar que el material respire.

4. Bryan Cranston destacó en la miniserie "Your Honor"

"Your Honor" es una de las producciones más recientes en las que ha trabajado el actor/Foto: Actitud Fem

Recordando su época como Walter White de Breaking Bad con gran aplomo, en Your Honor (estrenada en 2020) Cranston interpreta a Michael Desiato, un juez que, cuando su hijo se ve involucrado en un incidente de atropello y fuga, debe cuestionar sus propias convicciones para salvar la vida de su familia.

Parece que Bryan Cranston está en su mejor momento cuando interpreta a un padre roto, particularmente uno que está amenazado con tener todo lo que le ha quitado. El actor eleva esta serie por lo demás insulsa de Steven Moffat, proporcionando capas al personaje central que superan las palabras escritas del guión. Su capacidad para cambiar de personalidad sin esfuerzo y para mostrar dos caras muy diferentes de la misma moneda, se muestra nuevamente aquí. Pasando de una intensidad espeluznante a momentos más suaves de reflexión honesta, su actuación mientras su vida a su alrededor se desmorona es sin duda fascinante.

3. La película "Drive" le mostró algo distinto de Cranston

Bryan compartió créditos en "Drive" con el actor Ryan Gosling en 2011/Foto: Fanpop

Otro papel que Bryan Cranston se ayudó a sí mismo a adquirir a través de su interpretación principal en Breaking Bad, el thriller independiente Drive de Nicholas Winding Refn de 2011, vio al actor llenar las botas de Shannon, un mecánico y viejo amigo del protagonista anónimo interpretado por Ryan Gosling. La película en sí sigue a Gosling como un inquietante doble de Hollywood y un conductor de escapadas detrás de escena que se enreda en el peligroso negocio de su vecino.

Cranston tiene un papel de apoyo aquí como el honesto cómplice de negocios y amigo leal de Gosling, aunque nuevamente se compromete con su personaje con una tremenda dedicación. Cranston es quizás más conocido aquí por su espantosa desaparición, que él mismo ayudó a diseñar entre bastidores. Hablando en el Festival de Televisión de Tribeca, el actor declaró: “En el guión original, mi personaje y el personaje de Albert Brooks se agradaban entre sí. Se querían mucho y pensé que era un gran problema”, dijo Cranston.

“¿Qué pasa si tu tarea es matar a alguien que realmente te agrada? Eso es extraño. Y en el guión, lo tenía detrás de mí con un alambre de garrote y se ahoga y me corta hasta la muerte. Pensé, hay algo mal en esto... Es demasiado doloroso", dijo el actor.

2. "Malcolm el de en medio" lanzó a la fama a Bryan

Bryan como "Hal" se ganó el corazón de millones de fans y gracias a esto, se colocó como uno de los actores preferidos de la televisión/Foto: La Unión de Morelos

Malcolm in the Middle (o Malcolm el de en medio) era el patio de recreo de Bryan Cranston. Literalmente, aquí parecía que el actor no solo se estaba divirtiendo realmente, sino que también parecía estar probando diferentes técnicas al sumergirse completamente en su personaje. De alguna manera se las arregló para parecerse a todos los "padres" que alguna vez conociste en la comedia de situación de Fox tras los tres hermanos de una familia disfuncional.

Luchando por liderar adecuadamente y convertirse en un modelo a seguir para sus hijos o un buen esposo para su esposa, Hal fue el quinto hijo de la familia que a lo largo de las seis temporadas del programa recibió un mayor tiempo de pantalla y la oportunidad de que Cranston flexionara sus músculos de la comedia. Desafortunadamente, el actor no ha podido asumir un papel completamente cómico desde la conclusión de la serie en 2006, pero su actuación como la adorable figura paterna será recordada durante mucho tiempo en la historia de las comedias de situación.

1. Bryan Cranston y sus diversas facetas en "Breaking Bad"

Bryan logró algo impresionante con la serie "Breaking Bad", que se volvió una de las mejores producciones del actor/Foto: Comicbook

Codo con codo con Tony Soprano y Omar Little, Walter White de Brain Cranston, del gran éxito de AMC Breaking Bad, sin duda pasará a ser uno de los más grandes personajes de la televisión. Mientras el profesor de química convertido en el narcotraficante Walter White se transforma de un padre inocente a un gángster despiadado a lo largo de cinco temporadas impresionantes, la transformación de Bryan Cranston es maravillosa, aunque también realmente desgarradora. Las reacciones, la conmoción y la angustia de su esposa, hijo y amigos cercanos al ver al hombre que una vez conocieron evolucionar hacia algo bastante aterrador son genuinamente agonizantes, pero solo así por la actuación central de Cranston.

Bryan Cranston ganó cuatro premios Emmy, tres consecutivos, por su actuación en la serie, y logró crear un protagonista roto que apestaba a dolor psicológico y confusión mientras veía cómo la vida de fantasía que había reconstruido se desmoronaba. Tan buena fue su actuación que el legendario Anthony Hopkins le escribió una carta en la que leía:

“Tu actuación como Walter White fue la mejor actuación que he visto... Este trabajo tuyo es espectacular, absolutamente impresionante. De lo que comenzó como una comedia negra, descendió a un laberinto de sangre, destrucción e infierno. Fue como una gran tragedia jacobea, shakesperiana o griega", declaró el actor a Bryan. ¿Cuál de estos proyectos de Bryan Cranston es tu favorito? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

