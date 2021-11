Bryan Adams da positivo a COVID-19

Bryan Adams hizo una salida de último minuto de la ceremonia de inducción del Salón de la Fama del Rock and Roll del sábado (30 de octubre) después de dar positivo por COVID-19.

Un representante de Adams, que se esperaba que se uniera a ELLA para interpretar "It's Only Love" en honor a la inducida Tina Turner , confirmó a Billboard que el rockero nacido en Canadá había dado positivo y que está "completamente vacunado y no tiene ningún síntoma". No hubo más detalles disponibles sobre cuándo le diagnosticaron a Adams, quien originalmente hizo un dueto con Turner en el sencillo de 1985, o cuándo abandonó el programa.

El cantante Keith Urban ocupó el lugar de Adams en el segmento de actuaciones, que también incluyó a Mickey Guyton cantando "What's Love Got to Do With It" y Christina Aguilera , con una camiseta de Turner, entregando "Nutbush City Limits".

Angela Bassett, quien recibió una nominación al Premio de la Academia por interpretar a Turner en la película biográfica de 1993 What's Love Got to Do With It , incorporó a Turner, quien aceptó a través de un breve video desde su residencia actual en Suecia.

Fue la segunda incorporación de Turner al Rock Hall. También ingresó en 1991 con su exmarido Ike Turner.

Las inducciones al Rock Hall fueron filmadas por HBO y se emitirán a partir del 20 de noviembre, sin Bryan Adams, quien de hecho arremetió contra el Coronavirus.

