Bruno Mars vuelve con "Leave The Door Open" en colaboración con Anderson Paak

Bruno Mars y Anderson Paak anunciaron recientemente que se unirán para una nueva banda llamada Silk Sonic y su video finalmente está disponible.

En el video, compartieron una actuación espectacular de la canción "Leave The Door Open" y recibieron numerosos aplausos de la audiencia. Mire el último video de Bruno Mars y Anderson Paak a continuación:

Silk Sonic de Bruno Mars y Anderson Paak y su primera canción

Bruno Mars recientemente tomó su cuenta de Twitter y compartió esta maravillosa noticia con todos sus fanáticos y declaró cómo salió el video de la canción "Leave The Door Open".

Dirigido por Bruno Mars y Florent Dechard, el grupo en el video actúa de manera suave con un conjunto de letras melodiosas y pegadizas.

Aunque Bruno Mars y Anderson Paak no han revelado mucho sobre las próximas canciones de su banda Silk Sonic, sí lanzaron una noticia que contará con Bootsy Collins como invitado especial.

Silk Sonic es la nueva banda que Bruno y Anderson han creado, que ahora ha estrenado su primera canción/Foto: Youtube

"Leave The Door Open" ha hecho ruido en Internet solo después de un tiempo cuando se lanzó. Muchos fanáticos elogiaron a Bruno y mencionaron que no podían dejar de escuchar su canción e incluso agregaron que la banda era increíble.

Muchos otros fanáticos expresaron su entusiasmo al verlo de regreso después de mucho tiempo y dijeron que Bruno Mars era el más grande de su generación.

También agregaron cómo la colaboración de Anderson Paak hizo que la canción fuera aún mejor.

Algunos fanáticos incluso alertaron a otros artistas que podrían estar planeando lanzar sus canciones y declararon que no sirvió de nada, ya que Bruno de todos modos volverá a barrer los Grammy.

Algunos de ellos incluso se dirigieron a Bruno como el rey y la leyenda de la industria de la música y agregaron cómo iba a salvar la industria de la música una vez más.

Algunas de las canciones más famosas del artista son The Lazy Song, When I Was Your Man, Treasure, It Will Rain, Count On Me, Young Girls, Versace On The Floor, 24K Magic, Chuny y muchas otras.

¿Te gustó el más reciente lanzamiento de Bruno Mars con Anderson .Paak? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

¿Donald Trump regresa a la presidencia en 2024? Síguenos en Twitter para mantenerte informado.