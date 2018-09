Bruno Bichir confesó que el cine mexicano está pasando por un buen momento

Los Ángeles.- El cine mexicano atraviesa por “un momento divino que va para largo y aún se deben esperar cosas muy importantes", afirmó el actor Bruno Bichir, en una entrevista que le realizó Notimex por el lanzamiento de la película “Sicario 2” en plataformas digitales.

“Todos los que hemos estado ahí (...) ya sabemos que son rachas por circunstancias, incluso hasta a veces políticas, para que el cine tenga ese desarrollo, pero creo que vivimos una época fantástica desde los años 70”, comentó Bichir.

Resaltó: “Muchos de esos directores que surgieron ahí siguen en activo y siguen entregando cosas bellísimas, y sobre todo las nuevas generaciones, la camada que está en Estados Unidos ganando premios y premios y poniendo en alto el corazón, la ideología y la idiosincrasia mexicana”.

“Por eso creo que estamos pasando por un momento divino y va para largo, van a pasar cosas muy importantes para el cine mexicano”, consideró el actor, quien tiene una pequeña participación en “Sicario 2. El día del soldado”, donde interpreta a un sordomudo.

Bichir compartió que no tuvo que hacer ningún casting para el papel. "Solo conversé por media hora vía internet con el director de la película, Stefano Sollima, que me invitó y que me describió el personaje, que es todo un reto actoral”, recordó.

“Es bien interesante porque toda mi vida he estado de una u otra forma anímicamente ligado al lenguaje de señas, me llamaba mucho la atención porque no tengo ningún familiar con esa situación y no tengo amigos así, pero hay algo en mi que me ha jalado mucho”, indicó.

Manifestó que este personaje, aunque es pequeño, hace reflexionar mucho sobre las necesidades de los cinéfilos con capacidades especiales, casos que, a su juicio, deberían ser evaluados y asistidos con nuevas tecnologías.

Aclaró que el tema de la película, protagonizada por Benicio Del Toro y Josh Brolin, no es sobre el tema de las necesidades especiales, sino sobre dos menores que se ven imbuidos en el mundo del crimen organizado.

“Los directivos tomaron un riesgo fantástico como muchos otros que toman la película al darle ese protagonismo a estos dos chicos en una historia diferente a la primera entrega”, anotó.

"Pero también se exponen temas delicados como la frontera, venta de armas, corrupción, narcotráfico, intereses creados, las altas cúpulas, los chicos que no tienen ningún futuro y cómo enfrentan sus realidades, todo eso es tremendo”, aseveró el actor.

Fuente: netnoticias.mx