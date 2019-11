Brujo de Sherlyn y Geraldine Bazán confiesa toda la verdad

Hace unos días se dio a conocer un rumor sobre Geraldine Bazá y Gabriel Soto, en el que había un brujo de por medio el cual trabajaba para arruinar la vida de la actual pareja del actor, Irina Baeva.

Ya pasó un año de que se diera a conocer el divorcio de esta pareja tan querida en el mundo del espectáculo, Geraldine en cada oportunidad que tiene, asegura haber superado la situación y encontrarse mejor que nunca, afirma que no le presta importancia a su ex pareja con su nueva relación, sin embargo, se dio a conocer que la actriz de Televisa acudió a un 'hombre mágico' para hacer trabajos en contra de la modelo rusa, ante lo cual ella se ha negado y confiesa que se trata de rumores.

Esta situación se dio a conocer a través de la revista TV Notas, con una entrevista a una amiga de la actriz, sin embargo, en esta ocasión es el mismo Jorge Clarividente, el ‘brujo’ que realizó el trabajo en contra de Irina Baeva y confirma que todo lo dicho anteriormente es verdad.

Jorge acudió a los micrófonos de Televisa para limpiar su nombre y confesar todo lo que Geraldine Bazán trata de ocultar y dar su versión de los hechos, puesto que Sherly, su amiga y también actriz de Televisa, le culpó a él de haber sido quien filtró la información, sin embargo, afirma que fue la misma Geraldine quien acudió a él para pedirle unos trabajos.

Comentó que no puede dar detalles sobre los trabajos realizados, ya que tiene un pacto con sus clientes, lo que sí puede hacer, y lo hizo, es confirmar que lo revelado en la edición anterior de TV Notas ¡ES VERDAD! pues Geraldine quería desfigurar a Irina Baeva, no dijo cuántos trabajos realizó ni cuánto cobró, pero sí aseguró haberla ayudado.

Jorge confesó que sus trabajos si llegan a hacer mucho daño, pues la magia que él tiene es fuerte y como ejemplo dio el caso de un ex dueño de un equipo de fútbol, el cual recibió una santería muy fuerte y murió. Geraldine pidió algo muy fuerte, él solamente hace su trabajo “Al cliente lo que pida”.

“El karma existe y afecta casi de inmediato a la persona que manda a hacer el trabajo de santería, por eso Geraldine prefirió que quedara inconcluso, incluso no me terminó de pagar por mi trabajo”.

Expresó su molestia con Sherlyn por haberle reclamado, puesto que fue la misma Geraldine quien acudió a él a través de ella, y piensa que fue él quien filtró la información de lo que hizo, pero por el pacto con sus clientes eso no es posible.

Jorge Clarividente asegura que tanto Geraldine como Sherlyn tienen miedo de quedar en evidencia debido a que ellas aparecen en televisión. Él está molesto debido a que ellas están arreglando todo para que pareciera que fue él quien dio la información a TV Notas, pero él comenta que solo los medios saben de donde sacan la información.

“Yo doy la cara porque no quiero que ellas me culpen por algo que no hice, quieren culparme para limpiar su imagen pública. Sherlyn me ha mandado mensajes molestándome y amenazándome porque piensa que yo les di la información”