Bruce Willis también destacó en la música, estuvo en Billboard

El reconocido actor, Bruce Willis, este 30 de marzo se retiró de la actuación porque le detectaron afasia, y como parte de su legado ha dejado sus películas, series y sus éxitos musicales, son varios.

Willis llegó a lanzar un par de álbumes de rock, los cuales tuvieron buen recibimiento, tanto que una de sus canciones estuvo en el puesto 14 en Billboard, su primer trabajo fue su álbum “The Return of Bruno”, en 1987.

El actor ha sido comparado musicalmente con Vince Neal, lo cual fue un halago para él, algunas de sus canciones destacadas son la canción “I´ll Go Crazy”, “Blues for Mr. D”, Tenth Avenue Tango” y Here Comes Trouble Again”.

El último trabajo musical de Bruce Willis

El último trabajo musical de Willis

Fue en 2001, cuando el protagonista de la película “Duro de matar”, lanzó su último álbum llamado “Classic Bruce Willis”, el cual reúne todas sus canciones, las cuales normalmente creaba en solitario.

El actor de Hollywood tuvo la compañía de importantes músicos como Booker T. Jones, Ruth Pointer y The Temptations, Willis ha dejado una larga trayectoría para ser siempre recordado, tanto en la actuación como en la música.

¿Qué le pasó a Bruce Willis en el hombro?

Lo que le pasó a Bruce Willis en el hombro

De acuerdo con la información, el actor Bruce Willis tiene una cicatriz en el hombro derecho, la cual fue provocada por complicaciones en una cirugía cuando se fracturó el brazo cuando tenía 17 años.

A través de La Verdad Noticias también te informamos sobre ¿Qué es la afasia, el trastorno que provocó el retiro de Bruce Willis?

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.