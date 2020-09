Bruce Williamson, ex vocalista de The Temptations MUERE de Coronavirus/Foto: New Zimbabwe

Bruce Williamson, ex vocalista de The Temptations, murió de coronavirus, según informó. De acuerdo con TMZ, la noticia fue compartida por el hijo de Williamson, quien publicó un comunicado en las redes sociales.

"No hay palabras en el mundo que puedan expresar cómo me siento en este momento. Te amo papá, gracias por ser maravilloso, gracias por ser cariñoso, gracias por ser quien eres. Le ruego a Dios y nos volveremos a encontrar. Te amo, papá". RIP King Williamson", escribió.

Bruce se unió a The Temptations en 2006 y actuó con la banda en teatros y programas de televisión de todo el mundo hasta 2015. Cantó en sus álbumes Back to the Front, 2007 y Still Here, 2010.

Bruce dijo que hizo "más en seis meses de ser un Temptation de lo que muchos artistas han hecho en su vida". El ex cantante de gospel había mostrado interés en unirse al legendario colectivo Motown desde 1994.

Finalmente se unió a la banda en 2005, pero bromeó que estaba en negación hasta que el miembro fundador Otis Williams lo llamó personalmente para confirmar la noticia. The Original Temptations se formó en Detroit, Michigan en 1960 con el nombre de The Elgins.

El éxito de The Temptations en la música

Los miembros fundadores Otis Williams, Elbridge 'Al' Bryant, Melvin Franklin, Eddie Kendricks y Paul Williams estaban formados por dos grupos vocales rivales. El grupo ha visto muchos cambios en la formación en los años posteriores.

En 1964, Bryant fue reemplazado por David Ruffin, quien fue el cantante principal de muchos de los mayores éxitos de la banda, incluido My Girl, 1964, y I wish it Would Rain, 1967. Luego, Ruffin fue reemplazado por Dennis Edwards en 1968.

Bruce falleció a los 49 años, pero su trayectoria será recordada por sus fans, ya que tras su participación con The Temptations su fama incrementó/Foto: NBC News

En 2017, Billboard nombró a The Temptations como el acto de R&B más exitoso de todos los tiempos, superando a Aretha Franklin, Stevie Wonder, James Brown y Michael Jackson.

A lo largo de cuatro décadas, el grupo logró 16 álbumes número uno, 14 sencillos número uno y 43 sencillos Top 10, además de ganar numerosos premios, incluidos siete premios Grammy.

También te puede interesar: Muere el cantante Yoshio a causa de Coronavirus

El último premio de la banda llegó en 2013 cuando ellos también en casa recibieron la estatuilla Lifetime Achievement. ¿Recuerdas la trayectoria musical de Bruce Williamson?