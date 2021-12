Bruce Springsteen vendió por millones los derechos de su música a Sony Music

La estrella de Rock de Estados Unidos hizo un acuerdo millonario/Foto: Emol

Bruce Springsteen, conocido por éxitos musicales como “Dancing in the dark” y “Born in the USA” ha vendido sus derechos de autor y de publicación musical a Sony Music en un acuerdo valorado en unos 500 millones de dólares, así lo confirmó el miércoles el medio musical Billboard.

Dentro de la venta a Sony, el músico y compositor ha “cedido” todas sus canciones a la compañía, incluyendo el álbum 15 veces platino “Born In The USA” y el cinco veces platino “The River“, según Billboard.

Tanto Bruce Springsteen, considerado una estrella de Rock, como Sony, aún no han hecho oficial la millonaria compra. Sin embargo, medios estadounidenses aseguran que este es el último de una serie de acuerdos sobre el catálogo en el último año.

Sony Music se “apodera” de una gran cantidad de masters

Al parecer, la empresa Sony Music cuyo presidente es Doug Morris, se está apoderando de grandes catálogos musicales con la adquisición de la obra de Bruce Springsteen; pero el cantante no es el único que ha hecho un acuerdo millonario.

Ya que muchos otros artistas también han dado los derechos de sus masters, algunos de ellos David Bowie, Bob Dylan, Paul Simon, Stevie Nicks, Neil Young y Carole Bayer Sager.

Warner Music compró los derechos mundiales del catálogo de Bowie en septiembre, mientras que Dylan vendió su repertorio de más de 600 canciones en diciembre del año pasado a Universal Music Group por un precio de compra que, según los reportes, ascendió a 300 millones de dólares.

Bruce Springsteen le hizo ganar millones a Columbia Records

El músico y cantante es una de las más importantes estrellas de Rock en EE. UU./Foto: Los 40

“El jefe”, como es conocido el roquero, vendió más de 150 millones de discos en medio siglo, tiempo en el que permaneció con el sello Columbia Records, compañía afiliada a la multinacional japonesa Sony.

Bruce Springsteen cuenta con 20 álbumes de estudio, seis EPs y más de setenta sencillos, entre muchas otras producciones. El artista fue ganador de 20 premios Grammy, dos Globos de Oro y un Premio de la Academia. Fue incluido en el Songwriters Hall of Fame y en el Rock and Roll Hall of Fame en 1999.

